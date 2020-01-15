Temel Karamollaoğlu: "Hafter'in arkasında batılı güçler var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hafter'in arkasında batılı güçler ve Libya'nın imkanlarını kullanmak isteyenler var. Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin hava kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve insan sağlığı olması gerektiğini savunan Karamollaoğlu, suni gündemlerle ülkenin meşgul edildiğini ileri sürdü.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin kalkınması için Ar-Ge yatırımlarına önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sanayi ve üniversite bir araya geldiği zaman ortaya müthiş bir fikir çıkar. Türkiye'de teknokentler ve kalkınma ajansları gereği gibi kullanılmıyor. Buralara ciddi kaynak aktarılmıyor." diye konuştu.

Ülkede teknolojik ve sanayi yatırımlarının da yeterli düzeyde olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, İHA ve SİHA'lar noktasında atılan adımları desteklediklerini aktardı.