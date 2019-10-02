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Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski bakanlardan Ali Babacan ile görüştü.

Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Babacan'ın Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ali Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, ülke meselelerini ve bölgedeki gelişmelerin konuşulduğunu belirten Babacan, "Bizim malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalarla ilgili de kendilerine ilk elden bilgi verdik. Bu konuda görüşlerini aldık. Ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu ise daha önce de lider ziyaretleri yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Yeni oluşumları bizzat arkadaşlarımızla görüştük, özellikle memleketimizin içinde bulunduğu şartlar gündeme geldi. Derdimiz, ülkemizin hakikaten bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması ve daha güzel bir ortama gelmesidir. Bunun için de hepimizin konuşmaya, diyaloğa ihtiyacı var. Böyle bir imkanı bizlere verdikleri için teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum." (AA)

Ali Babacan Karar gazetesine konuştu: Ali Babacan Karar gazetesine konuştu:
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ali Babacan

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