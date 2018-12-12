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Temel Karamollaoğlu: Keşke ‘Tayyip Bey' cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul adayımız olsa

SEÇİM HABERLERİ  | 12.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde işini iyi yaptığını belirtirken, 'Keşke, diyoruz… ‘Tayyip Bey’ cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa' dedi.

Temel Karamollaoğlu: Keşke ‘Tayyip Bey' cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul adayımız olsa

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde işini iyi yaptığını ve hakkını verdiğini belirterek, “Keşke, diyoruz… ‘Tayyip Bey’ cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa” ifadesini kullandı.

“Çünkü o işi iyi yapıyordu. Hakkını veriyordu. Bizim ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilikte başarılıydı. Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti” diyen Karamollaoğlu, Erdoğan'ı Osmanlı sadrazamlarından Mithat Paşa'ya benzeterek şöyle devam etti:

"Tarihçiler Midhat Paşa’yı anlatırken hep şunu söylerler: Midhat Osmanlı’nın çok iyi bir valisiydi, ne zaman ki sadrazamlığa getirildi, hem Osmanlı’ya yazık edildi, hem de iyi bir vali kaybedildi.

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'MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİN KIYMETİNİ BELKİ ŞİMDİ ANLIYORDUR'

Biz milletimizi; Tayyip Bey’in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz. Şimdi bakıyorum, kendi partisinin kirliliğinden o kadar şikayetçi ve seçimler yaklaştıkça o kadar tedirgin ki… Milli Görüş gömleğinin kıymetini belki şimdi anlıyordur.

Bakın Saadet Parti'si Allah’a şükür, Merhum Erbakan hocamızın elinde dikilen o gömleği bir gün olsun çıkarmadı. O gömleğe tek bir leke bile sürdürmemeye özen gösteriyor.

Kendi adaylarımızı belirlerken Tayyip Bey’in yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Ranta, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaşmış arkadaşlarımız yok. Hepsi hizmet sevdalısı, hepsi pırıl pırıl, genç, dinamik ve cebinden önce şehrini düşünen kişiler."

İşte Temel Karamollaoğlu'nun Twitter paylaşımları;

temel-karamollaoglu-2

temel-karamollaoglu


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temel karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçları yerel seçim seçim 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
amcanın yüzüne bi su çarpın
baskan sen de keske Sivas a hic baskan olmasaydin da memleket Sivas Olaylari gibi bir kara lekeyle anilmasaydi diyoruz bizlerde.
acaba eşi inanıyormu.
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