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  4. Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

24.10.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çelişkiye düştü. "Sizin makam aracınızın markası ne?" sorusuna ise Karamollaoğlu, "Benimki de Mercedes" dedi.

Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katıldı. Karamollaoğlu, Türkiye’de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken pot kırdı.

"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT’A BİNSE?"

Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” diye tepki gösterdi.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Bunun üzerine Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu.

Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Temel Karamollaoğlu
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