Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Seçim süresi başladığı zaman, seçim sathi mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum. İttifaklar bir koalisyon değil. Bundan dolayı erkenden bir konuyu gündeme getirip, uzun uzadıya, hele de spekülatif yorumlar yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.

"Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim. Bu ziyaretleri olumlu görüyorum. Buradan ne çıkar? Onu şimdiden söylemek mümkün değil.

"BU SİSTEMLE BİZ CUMHUR İTTİFAKI'NDA YER ALAMAYIZ"

Başkanlık sistemine geçildikten sonra konu bütünüyle değişti. Başkanlık sisteminde tek kişi seçiliyor, etkili olan da o. Meclis'in hemen hemen hiçbir hükmü yok gibi. Meclis'te çoğunluğunuz varsa, seçilen Cumhurbaşkanının aldığı kararları sorgulayabilecek çoğunlukta ise bir dereceye kadar etkisi olabilir. Neticede Cumhurbaşkanının dediği dedik. Cumhurbaşkanlığı sistemi özellikle bir konu tartışılmasın diye. Avrupa'da, Amerika'da bizim gibi başkanlık sistemi var mı? Bu sistemle biz Cumhur İttifakı'nda yer alamayız.

Bu sistem sorun meydana getiren sistem. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliği gündeme geldiğinde 'Oy verin göreceksiniz 1 günde problemler çözülecek' demişti. Türkiye'nin şu anda yönetim sistemi problemleri çözmüyor; büyümesine vesile oluyor. İktidarı hakikaten uyaracak bir gücü yok muhalefetin."

"YANLIŞ POLİTİKALAR DEĞİŞİRSE İTTİFAK YAPILABİLİR"

AK Parti tarafından ittifaka ilişkin bir talep gelirse konuşulacağını söyleyen Karamollaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir."