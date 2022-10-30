HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'laiklik' açıklaması! Saadet Partisi Kongresi'ne damga vurdu

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'laiklik' açıklaması! Saadet Partisi Kongresi'ne damga vurdu

30.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu'nun laiklikle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Karamollaoğlu kongrede yaptığı açıklamada "Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden, İslam’dan değil ama sözde İslamcılardan. Muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'laiklik' açıklaması! Saadet Partisi Kongresi'ne damga vurdu

Saadet Partisi’nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 'Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var' sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun tek aday olduğu kongrede 1200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirleyecek. Saadet Partisi Genel Başkanı’nın yanı sıra kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılacak. Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok kentinden kongreye gelindiği ifade edilen anonslarda “Muhalefetteki son kongremizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah” denildi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN LAİKLİK MESAJI

Kongrede konuşma yapan Karamollaoğlu'nun laiklikle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada "Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden, İslam’dan değil ama sözde İslamcılardan. Muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik." ifadelerini kullandı.

1

REFERANDUM TARTIŞMALARI

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum tartışmalarına eleştiride bulunarak, "Referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar. Evlilik yaşı 30'u aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor. Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor. Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz? Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler, neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin" dedi.

2

'85 MİLYONUN KAZANACAĞI BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ'

6’lı masaya ilişkin değerlendirme yapan Karamollaoğlu, ülkenin her bir ferdinin ortak problemlerine çözüm üretmek adına ortak sorumlulukları kuşanarak bir yola çıktıklarını belirterek, "Sadece 6 genel başkan yok. 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır. Asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emeklilerimiz, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk biz bu masaya. Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mal olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Birileri, algı fabrikalarında sürekli olarak yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip, toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegan. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz" diye konuştu.

Canlı yayında duyurdu! 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? Canlı yayında duyurdu! 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?

Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı belirleyeceğini ve parlamento aritmetiğinde çoğunluğu elde edeceğini söyledi.

'ÇARPIK ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Karamollaoğlu, "Bu seçimlerde sadece cumhurbaşkanı, sadece milletvekili seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla, Türkiye'nin yolunu ve istikametini belirleyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Bizler Ahmet'in yerine Mehmet'i seçmenin derdinde değiliz. Çünkü biz kişilerle değil, zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümleri adil bir şekilde paylaştırmaktır. Bugünkü zihniyet çarpıktır, bugünkü düzen bozuktur. Biz bu bozuk düzeni, bu çarpık zihniyeti değiştirmek için mücadele ediyoruz" dedi.

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Seçimi ilk turda alırız' dedi, "Kılıçdaroğlu aday olursa" diyerek olası senaryoyu açıkladı! Dikkat çeken "6'lı masa" göndermesi'Seçimi ilk turda alırız' dedi, "Kılıçdaroğlu aday olursa" diyerek olası senaryoyu açıkladı! Dikkat çeken "6'lı masa" göndermesi
Dünya Erdoğan'ın o sözlerini konuşuyor! Bir detaya kilitlendilerDünya Erdoğan'ın o sözlerini konuşuyor! Bir detaya kilitlendiler
Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!
Anahtar Kelimeler:
laiklik Temel Karamollaoğlu saadet partisi

En Çok Okunan Haberler

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!

Canlı yayında fenalaştı hastaneye kaldırıldı

Canlı yayında fenalaştı hastaneye kaldırıldı

Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor

Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor

'Ucuz otomobil' vaadiyle milyonlarca liralık vurgun! 'Sahte savcı' yakalandı

'Ucuz otomobil' vaadiyle milyonlarca liralık vurgun! 'Sahte savcı' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.