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Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2019 08:20 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, YSK'da alınan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararına göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

YSK'nın, 4'e karşı 7 oyla İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının yankıları devam ediyor. Muhalefetten karara yönelik tepkiler sürerken, bir açıklama da Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, seçimin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan 4 YSK üyesini işaret ederek, "Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun" ifadelerini kullandı.

YSK'da alınan kararda 4 üyenin 'iptal edilmesin' oyuna karşın 7 üye seçimin iptalinden yana oy kullanmış ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti.


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temel karamollaoğlu YSK Saadet Partisi

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