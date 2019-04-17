HABER

Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da devam eden seçim süreciyle ilgili konuştu. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte bir konuşmasında uzun uzadıya süren oy sayımlarıyla ilgili; 'Bu beyler yeri geliyor 1 hafta, 2 hafta, 1 ay sandıklar sayılıyormuş, nasıl sayılıyorsa eğer sandığı kabul etmiyorsanız sizin demokrasiniz Sisi demokrasisi olur' demiş. Ben de şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine aynen katılıyorum ve altına imzamı atıyorum." dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

SP lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezi toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, Çankaya'da bulunan Saadet Partisi Genel Merkezi'nin vicdanı olmayan ve karşılığı bulunmayan bir yaklaşımla tahliye edildiğini, bunun vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını ve üzdüğünü kaydetti. Karamollaoğlu, bu konuya ilişkin itirazlarının devam ettiğini belirtti. Milli Görüş'ün bugüne kadar önüne çıkan her engeli aştığını belirten Karamollaoğlu, "Her seferinde büyüyerek siyasi hayatını devam ettirmiştir. İnşallah Saadet Partisi, Milli Görüş'ün en büyük zaferinin, başarılarının yaşandığı dönem olacaktır. Önümüze konan engeller bizi yıldırmak bir yana, daha azimli kılacaktır. Bu adımı atanlar kendilerini milli görüşçü addedip bizi de milli görüşü terk etmekle itham ediyorlar. Erbakan hocamız diyor ki; 'kim ki Saadet Partisi dışında ben de milli görüşçüyüm derse bilsin ki kendisi palyaçoya benzer" dedi.

Karamolloğlu, İstanbul'da ibadete açılan Çamlıca Camii ile ilgili olarak söylediği sözlerde maksadının açık olduğunu bildirdi. İsrafa karşı olduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz şatafata, gösterişe karşıyız. Ben o kelimeleri kullanırken, geçmişte Sultanahmet Camii ile ilgili kimler o zaman neler söylemiş. Osmanlı'nın zirvedeyken inşa ettiği camilerden bir tanesiydi. Buna rağmen o günkü ulema ve cemaat uzun bir zaman o camideki şatafattan ve israftan dolayı camiye gidip namaz kılmamışlar. O zamanki insanlar Osmanlı zirvedeyken, mali herhangi bir problem yokken, orduları Avrupa'da karşısında engel tanımazken ulema 'Biz israfın karşısındayız' diyebilmiş ve topluluk da ulemanın peşinden gitmiş. Şimdiki halimize bir bakın. Patates bulamayıp ithal ediyorlar. Biz oraya dikkat çekebilmek için bu caminin israfa vesile olduğunu söyledik. Çünkü camiler ihtiyaç için yapılır, camiler ibadet yeridir, gösteriş yeri değil. 'Tarihe damga vuralım' diye bir cami inşa edilmez."

Karamollaoğlu, İstanbul seçimlerinin çok önemli bir hale getirildiğini belirterek, yaşanan süreçle ilgili de şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişte bir konuşmasında uzun uzadıya süren oy sayımlarıyla ilgili; 'Bu beyler yeri geliyor 1 hafta, 2 hafta, 1 ay sandıklar sayılıyormuş, nasıl sayılıyorsa eğer sandığı kabul etmiyorsanız sizin demokrasiniz Sisi demokrasisi olur' demiş. Ben de şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine aynen katılıyorum ve altına imzamı atıyorum. Oyların nasıl sayıldığı belli. Hata yapılırsa bu hataların nasıl düzeltileceği belli. Seçimin hangi şartlarda yenileceğini belli. Bunun kararını verecek olan makamlar da belli. Seçimlerle ilgili YSK'nın üstünde Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir makam yok. Ama biz bu seçimlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Bu seçimlere giderken bu arkadaşlar kendilerinden olmayanları vatan haini ilan ettiler, bu kışkırtmaya kapılarak bizim sandık başındaki üyelerimiz katledildi, seçilen üyemizin başına baltayla vuruldu, üyelerimiz hapsedildi.'' dedi.

(DHA)

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Ali Yalçın: Barışın, umudun, sevginin mücadelesini veriyoruzAli Yalçın: Barışın, umudun, sevginin mücadelesini veriyoruz
Karamollaoğlu: Genel merkezimizin tahliyesi herkesi derinden yaraladıKaramollaoğlu: Genel merkezimizin tahliyesi herkesi derinden yaraladı
Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

AK Parti Karaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha!

AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu

AK Parti İzmir il başkanı belli oldu

Tunç Soyer: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen oda var

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.