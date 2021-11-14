Temel Karamollaoğlu'ndan seçime hazırlık çağrısı

Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen kongrede partililere hitap eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketi'nin temel prensiplerini anlattı.

"SADECE KENDİMİZ İÇİN DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIK İÇİN İSTİYORUZ"

Her zaman hakkı üstün tutmayı şiar edindiklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Ne istiyoruz biz? Çok açık ve net. Biz ülkemizde de bütün komşu ülkelerde ve bütün dünyada huzur olsun, barış olsun, insanlar saadetin içinde olsun istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, bütün insanlık için istiyoruz. Bunun tesisi ancak dünyada insan haklarına saygılı, fikir ve inanç hürriyetinin kamil manada sağlanması ile gerçekleşir. Başka türlü bu olmaz. Herkes inancından dolayı bir baskı altına girerse zorlanırsa siz o bölgede huzur bulamazsınız." dedi.

İslam ülkelerinin İsrail ile ilgili tutumlarını eleştiren Karamollaoğlu, "Herkes İsrail'in zulümlerine karşı tavır belirleyeceğine, 'Zulmüne ne kadar ortak olursak o kadar faydalanırız' noktasına gelmiş. Bu durumu biz düzelteceğiz. Ülke olarak biz ayağa kalktığımızda düzelteceğiz. Biz bu dağ gibi problemlerin üstesinden geleceğiz ki diğer İslam ülkelerine de örnek olalım. Şu anda darmadağın bütün İslam ülkeleri. Hepsi İsrail'i tanımak için sıraya girdi. Allah rahmet eylesin Erbakan Hocamız nerede, şimdiki halimiz nerede?" diye konuştu.

SEÇİME HAZIRLIK ÇAĞRISI

Partililere seçime hazırlık çağrısı yapan Karamollaoğlu, "Meclise şu anda AK Parti'nin sunacağı Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerden sonra değişiklikler gerçekleşecek. Onların yürürlüğe girmesi için en az bir sene lazım. Biz hazırlığımızı bir seneye göre yaptık. En fazla 15 ay sonra seçim varmış gibi çalışmakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA



