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Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim çıkışı: İktidar değişmeyecek ancak bu seçimler başlangıç

SEÇİM HABERLERİ  | 18.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, 'Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç' diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu'ndan yerel seçim çıkışı: İktidar değişmeyecek ancak bu seçimler başlangıç

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin "Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim, en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Niğde'de düzenlenen 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Niğde Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimin önemli olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, " Seçimler çok önemli. Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç" diye konuştu.

'FARKLI RENKLERLE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Kavga yerine müzakerenin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Biz ayrı gayrının olmasını istemiyoruz. Farklı renklerle birlikte yaşamak istiyoruz. Bizden olmayanı ötekileştiremeyiz. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil; fikir üreten, problemlere doğru teşhis koyan bir kurumdur. Bunu doğru kullanırsanız tabi. Özellikle kavga yerine müzakereyi tercih edelim. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler. Hastalık tedavi edilemeyecek kadar büyük ne yazık ki; ama her derdin bir çaresi vardır. Çare de çözüm de Saadet Partisi'dir" dedi.

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