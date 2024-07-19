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  4. Temel Karamollaoğlu’nun acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Temel Karamollaoğlu’nun acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

19.07.2024 15:32
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu bugün cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine mevcut siyasi parti genel başkanları ve temsilcileri, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Temel Karamollaoğlu’nun acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Dün Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından hayatını kaybettiği açıklanan Temel Karamollaoğlu’nun annesi Edibe Karamollaoğlu (97) için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde Temel Karamollaoğlu taziyeleri kabul etti.

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SİYASETÇİLER AKIN ETTİ

Cenazeye AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan katıldı.

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Edibe Karamollaoğlu’nun cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Temel Karamollaoğlu
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