HABER
  4. Temel Karamollaoğlu, partisinin Edirne'deki il kongresinde konuştu:

Temel Karamollaoğlu, partisinin Edirne'deki il kongresinde konuştu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

"İşsizliğin temel nedeni hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır. Biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne havaalanına, ne hızlı trene, biz bunların hiçbirine karşı değiliz, sadece zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, işsizliğin temel nedeninin hükümetlerin yanlış yatırım politikaları olduğunu belirterek, "Biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne havaalanına, ne hızlı trene, biz bunların hiçbirine karşı değiliz, sadece zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz.'' dedi.

Karamollaoğlu, partisinin düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam aleminin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

İktidar partisinin Türkiye'yi iyi yönetemediğini savunan Karamollaoğlu, ülke problemlerinin çözüme kavuşacağına daha da büyüdüğünü öne sürdü.

Türkiye'de yaşayan herkesin, farklı görüşte olsalar bile, birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını istediklerini ifade eden Karamollaoğlu "Gönlümüz istiyor ki birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu temin etmekte birlik olsalar, gönlümüz istiyor ki iktidarda bulunan kardeşlerimiz bu ülkenin geleceği için herkesi kucaklama erdemini gösterseler. Ne yazık ki böyle bir ortamın oluşmasından çok, gerginlik havasının oluşmasından medet umuluyor." diye konuştu.

- "Biz ne yola karşıyız, ne köprüye..."

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonominin iyi gitmediğini ileri sürerek, resmi rakamlara göre yaklaşık 4,5 milyon işsiz olduğunu söyledi.

İşsizliğin temel nedeninin hükümetlerin yanlış yatırım politikaları olduğunu savunan Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaşına iş üretme imkanını hükümetler sağlar, eğer iş üretilemiyorsa bunun vebali omuzlarındadır. Siz Türkiye'de yatırım ortamını darmadağın ederseniz, kişiler üretime dönük yatırım yapamaz ise geleceğimiz nokta burasıdır. İşsizliğin temel nedeni hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır. Biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne havaalanına, ne hızlı trene biz bunların hiçbirine karşı değiliz, sadece zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Türkiye, dışarıdan milyarlarca dolarlık mal ithal ederken onların imalatını yapacak yatırımdan önce yol yapmaya kalkarsanız biz buna karşıyız. Bizim söylediğimiz sadece önceliklerle alakalıdır. Bu ülkenin önce üretimini arttırmamız gerekiyor. Tarımda, hayvancılıkta zirveye çıkarmamız gerekiyor. Hayvancılık ve ziraatla uğraşanlara gidin sorun, halleri perişan.

Biz de diyoruz ki gelin, çiftçimize destek verelim. Siz benim aracıma aldığım mazot fiyatından çiftçiye de aynısını verirseniz bu çiftçi ayakta duramaz."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin problemlerini ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini, iktidara gelmeleri halinde problemlerin tamamını çözeceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’nın barış ve huzura kavuşabilmesi için ateşkesin kabulü temin edilmelidir"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’nın barış ve huzura kavuşabilmesi için ateşkesin kabulü temin edilmelidir"
Milletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıtMilletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıt
Anahtar Kelimeler:
parti Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Diğer Haberler
Milletvekili Köylü’den hakkında çıkan kumar iddialarına cevap

Milletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Berlin'de Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den zirve öncesi kritik görüşme

Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.