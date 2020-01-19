Temel Karamollaoğlu, partisinin Edirne'deki il kongresinde konuştu:

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, işsizliğin temel nedeninin hükümetlerin yanlış yatırım politikaları olduğunu belirterek, "Biz ne yola karşıyız, ne köprüye, ne havaalanına, ne hızlı trene, biz bunların hiçbirine karşı değiliz, sadece zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz.'' dedi.

Karamollaoğlu, partisinin düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam aleminin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

İktidar partisinin Türkiye'yi iyi yönetemediğini savunan Karamollaoğlu, ülke problemlerinin çözüme kavuşacağına daha da büyüdüğünü öne sürdü.

Türkiye'de yaşayan herkesin, farklı görüşte olsalar bile, birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını istediklerini ifade eden Karamollaoğlu "Gönlümüz istiyor ki birlik ve beraberliğimizi, huzurumuzu temin etmekte birlik olsalar, gönlümüz istiyor ki iktidarda bulunan kardeşlerimiz bu ülkenin geleceği için herkesi kucaklama erdemini gösterseler. Ne yazık ki böyle bir ortamın oluşmasından çok, gerginlik havasının oluşmasından medet umuluyor." diye konuştu.