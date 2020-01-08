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  4. Temel Karamollaoğlu: "Trump'ın dengesiz gidişatı Amerika için tehlike"

Temel Karamollaoğlu: "Trump'ın dengesiz gidişatı Amerika için tehlike"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

"ABD'nin dünyada itibarını korumak ve savaşın ortaya çıkmasını engellemek için Trump'ı azletme gibi bir ihtimali var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Trump'ın bu dengesiz gidişatı Amerika için de bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılının ilk günlerinde Orta Doğu'da yaşananların endişe verici olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, Libya'daki gelişmeler ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bu endişelerini daha da artırdığını vurguladı.

Bir ülkenin üst düzey komutanına suikast yapmanın suç olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "İran'ın Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Amerika'nın Bağdat'taki hava üssünü bombalaması çok önemli bir hadise olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Amerika'nın 80 ülkede 400'den fazla askeri üssünün bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, bu üslerin zannedildiği kadar güvenli olmadığını savundu.

Trump'ın politikalarının tüm dünya tarafından eleştirildiğini ifade eden Karamollaoğlu, "ABD'nin dünyada itibarını korumak ve savaşın ortaya çıkmasını engellemek için Trump'ı azletme gibi bir ihtimali var. Trump'ın bu dengesiz gidişatı Amerika için de bir tehlike oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Libya ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" anlaşmasına destek verdiklerini aktaran Karamollaoğlu, Türkiye'nin Libya'daki iç savaşın önüne geçmesini istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Libya'da arabulucu olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Şartlar ne olursa olsun barış için diplomatik kanallar sonuna kadar açık tutulmalı." ifadesini kullandı.

Suriye'de 500 binden fazla sivilin katledildiğinin, 7-8 milyon insanın yerinden olduğunun ve şehirlerin tarumar edildiğinin altını çizen Karamollaoğlu, "Üç tane çocuğun katledilmesi Suriye'nin bu hale gelmesine neden olmamalıydı. O çocukları katledenler cezalandırılmalı ama Suriye kan gölüne çevrilmemeliydi." şeklinde konuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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