HABER

Temel Karamollaoğlu’na pasaport verilmediği iddiasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:27 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmadığı ve pasaportun aktif olduğu kaydedildi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’na pasaport verilmediği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işlemlerinde Sayın Karamollaoğlu’na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportun aktif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmadığı ve pasaportun aktif olduğu kaydedildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, sosyal medyada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’na pasaport verilmediği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz işlemlerinde Sayın Karamollaoğlu’na ilişkin herhangi bir şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018-10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportun aktif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
İzmir-Manisa yolu trafiği kapandı! İzmir-Manisa yolu trafiği kapandı!
Wikileaks editöründen ABD'ye "basın özgürlüğüne saldırı" suçlamasıWikileaks editöründen ABD'ye "basın özgürlüğüne saldırı" suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Dün gece bir eve ateş açıp kaçmış ve arabasından cephanelik çıkmıştı! O olayda yeni gelişme

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.