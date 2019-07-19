HABER

Temel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul DHA - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Karamollaoğlu ve İmamoğlu, Şehzade Camii'nde birlikte Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Saraçhane'deki İBB binasına gelen Karamollaoğlu şeref defterini imzaladı. İkili yarım saat baş başa görüştükten sonra kameraların karşısına geçti.
Temel Karamollaoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, "Elbette seçimlerde yarıştık ama yarışmanın ötesinde ortaya koydukları felsefe ve anlayış bence demokrasiye büyük katkı sunan ve gerçekten özellikle yakın tarihte bu seçimde eğer demokrasi kahramanları varsa, benim nezdimde birisi de Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İSABETLİ OLDU"
Temel Karamollaoğlu ise "İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi. Kendisine bu konuda cenabı hakkın yardım etmesini niyaz ediyorum. Biz her konuda yeri geldiği zaman kendisine ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde bulunmak elbette görevimiz. Ama kendisinin seçim süresince 2 seçim için de söylüyorum kendisinin yaklaşımı tavrı kucaklayıcı üslubu bu seçimlerde başarılı olmasının önemli sebeplerinden birisidir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki kendisinin de ifade ettiği gibi seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Temel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaretTemel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaretTemel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Osmangazi’de gençler hünerlerini sergilediOsmangazi’de gençler hünerlerini sergiledi
Şair Cahit Zarifoğlu anısına “Bir Şiir, Bir Nefes” kampıŞair Cahit Zarifoğlu anısına “Bir Şiir, Bir Nefes” kampı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bitlis'te PKK'dan hain saldırı! 1 şehit, 2 yaralı

Peş peşe kahreden haberler! Şehit ve yaralılar var

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.