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Temel kazısında bulunan mühimmat imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde temel kazısı sırasında bulunan mühimmat, güvenlik güçleri tarafından fünye ile kontrüllü şekilde patlatılarak imha edildi.

Temel kazısında bulunan mühimmat imha edildi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde temel kazısı sırasında bulunan mühimmat, güvenlik güçleri tarafından fünye ile kontrüllü şekilde patlatılarak imha edildi.
İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gövercin Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet İnal, evinin yakınlarında hayvan barınağı yapmak için temel kazısına başladı. Kazı sırasında toprağın içinde metal bir cisim buldu. Buldukları cismin mayın olduğunu düşünen İnal, durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye gelen jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemleri almasının ardından 'Maviş' isimli mayın arama köpeği ve detektör ile alanda arama yapıldı. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu mahalledeki mühimmat, bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir şekilde mahallenin dışına çıkarılarak fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Askeri yetkililer, mühimmatın obüs mühimmatı olduğunu bildirdi.

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Temel kazısında bulunan mühimmat imha edildiTemel kazısında bulunan mühimmat imha edildiTemel kazısında bulunan mühimmat imha edildiTemel kazısında bulunan mühimmat imha edildi

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