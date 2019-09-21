HABER

Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bir binaya ait inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir tünel bulundu.Olay, geçtiğimiz gün Dere Mahallesi’nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanındaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunun fark edilmesi üzerine ortaya çıktı.

Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bir binaya ait inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir tünel bulundu.
Olay, geçtiğimiz gün Dere Mahallesi’nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın yanındaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunun fark edilmesi üzerine ortaya çıktı. Tüneli gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, inşaat kazısı durduruldu.

Heyet çalışma yapacak
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası durum Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi. Polisin tüneli bildirmesi üzerine Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen tarihi tünelin bulunduğu alana Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı bölgede inşaat çalışmaları durdurulurken, yetkililer tarafından Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne gönderilmek üzere tutanak hazırlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şen, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden bir heyetin gelerek alanda çalışma yapacağını söyledi. Şen, kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu

Temel kazısında Osmanlı tüneli bulundu

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdıDoğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Denizden, matkap, darbuka, elektrikli ısıtıcı çıktı Denizden, matkap, darbuka, elektrikli ısıtıcı çıktı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kına gecesinde dehşet! Gelinin yakınları damadı öldürdü, annesini ağır yaraladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.