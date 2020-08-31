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Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Şimdi Temel Kotil'in sağlık durumu, çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Dün akşam Temel Kotil’in solunumuyla ilgili sıkıntı nedeniyle yoğun bakıma alındığı yönünde haberler paylaşıldı. Peki, Temel Kotil kimdir? Temel Kotil son durum açıklaması yapıldı mı?

Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalandığını açıklayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile ilgili vatandaşlar tarafından çok sayıda detay araştırılıyor. Temel Kotil kimdir sorusu ve Temel Kotil özgeçmiş bilgileri de arananlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Temel Kotil açıklama yapmıştı. Koronavirüse yakalandığını duyuran TUSAŞ Genel Müdürü ve THY Eski Genel Müdürü Temel Kotil son durumu açıklamaları çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak Temel Kotil yoğun bakım haberleri ile yeniden sosyal medyada konuşulmaya başladı. İşte sağlık durumu ile ilgili güncel açıklamalar ve Temel Kotil biyografi detayları...

TEMEL KOTİL SAĞLIK DURUMU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyuran ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, karantinada gözlem altında olacağını belirten Temel Kotil ile ilgili güncel haberler merak ediliyor. Son olarak Temel Kotil yoğun bakım haberlerinin çıkmasıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Temel Kotil’in solunum yollarındaki sorun nedeniyle yoğun bakıma alındığı söylendi. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Temel Kotil’in kronik bir rahatsızlığının da bulunmadığı belirtildi.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Son gelen yoğun bakım haberlerinin ardından Temel Kotil kaç yaşında sorusu da sorulmaya başlandı. 1959 doğumlu olan Temel Kotil, şu an 61 yaşında. Temel Kotil nereli sorusu da soruluyor. Kotil’in Rize’deki Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldiği biliniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 senesinde mezun olan Prof. Dr. Temel Kotil, 1986 senesinde Michigan Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını, 1987 yılında Makine Mühendisliği bölümünde ikinci yüksek lisansını ve 1991 senesinde Makine Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

2005 senesinde THY Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Temel Kotil, 2005 ile 2011 seneleri arasında THY Teknik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 ile 2012 seneleri arasında da Sun Express Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 ile 2016 senelerinde TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Temel Kotil, 21 Ekim 2016’dan itibaren TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürütüyor.

2017 ile 2018 seneleri arasında SASAD Yönetim Kurulu Başkanlığı ve HAB - Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliğini yürüttü. 2018 senesinden beri TR Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Temel Kotil, 2017 ile 2019 seneleri arasında TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 4 çocuk babası olan Temel Kotil’in çok sayıda araştırma ve bilimsel yayını bulunuyor.

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