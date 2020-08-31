Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalandığını açıklayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile ilgili vatandaşlar tarafından çok sayıda detay araştırılıyor. Temel Kotil kimdir sorusu ve Temel Kotil özgeçmiş bilgileri de arananlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Temel Kotil açıklama yapmıştı. Koronavirüse yakalandığını duyuran TUSAŞ Genel Müdürü ve THY Eski Genel Müdürü Temel Kotil son durumu açıklamaları çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak Temel Kotil yoğun bakım haberleri ile yeniden sosyal medyada konuşulmaya başladı. İşte sağlık durumu ile ilgili güncel açıklamalar ve Temel Kotil biyografi detayları...

TEMEL KOTİL SAĞLIK DURUMU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyuran ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu, karantinada gözlem altında olacağını belirten Temel Kotil ile ilgili güncel haberler merak ediliyor. Son olarak Temel Kotil yoğun bakım haberlerinin çıkmasıyla vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Temel Kotil’in solunum yollarındaki sorun nedeniyle yoğun bakıma alındığı söylendi. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Temel Kotil’in kronik bir rahatsızlığının da bulunmadığı belirtildi.