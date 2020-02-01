HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı

Temel tüketim malzemesi yüklü tır alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’da gıda malzemesi yüklü tır park halinde iken alev alev yandı.

Adıyaman’da gıda malzemesi yüklü tır park halinde iken alev alev yandı. Tır içerisinde bulunan şoför yangında hafif şekilde yaralandı.
Olay, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi karşısındaki toptan gıda satıcısının önünde meydana geldi. Hilmi Coşkun yönetimindeki 01 ACN 228 plakalı gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yüklü tır Adana’dan Adıyaman’a geldi.
Sabaha karşı Adıyaman’a gelen ve toptan gıda satışı yapılan işyerinin açılmasını bekleyen sürücü tırı park etti. Sürücü tır içerisinde iken, elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın biranda büyüdü. Kendisini dışarı güçlükle atan sürücünün ellerinde hafif yanık meydana geldi.
Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangında tır ve dorsesi ve içindeki malzemeler yandı. Ayrıca, yangın esnasında tırın yanında bulunan bir otomobil zarar gördü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.
Görgü tanığı Murat Adıyahşi, patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, kendi arabasını kurtardığını, kendi arabasında hasar oluştuğunu söyledi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldıAcı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Depremde hasar olan okullarla ilgili flaş karar

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.