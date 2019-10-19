Temelinde toprak kayması oluşan bina tahliye edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, temelinde toprak kayması meydana gelen bina boşaltıldı.
Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde sürdürülen inşaat çalışmasında su borusunun patlaması dolayısıyla yakındaki 4 katlı binanın temelinde toprak kayması oluştu.
Binada çatlaklar meydana gelmesi nedeniyle bina sakinlerince durum emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler vatandaşları tahliye ederek, güvenlik önlemi aldı.
Kayma meydana gelen bölgede güçlendirme çalışması başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum