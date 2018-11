Temelli: 31 Mart geldiğinde en güçlü cevabı halk verecek

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "5 ay boyunca olduğumuz her yerde barış, demokrasi, özgürlük mücadelesini yükselterek, başka bir yerel yönetim anlayışını öne çıkararak, halkımızla birlikte biz de HDP'nin kampanyasını öne çıkaracağız. İnanıyoruz ki 31 Mart geldiğinde en güçlü cevabı bu halk bu mücadelesiyle verecek" dedi.

"Kanun teklifi ile sağlık alanında siyasal şiddet var ediliyor. Şiddet bitmiyor. Şiddet çarkı devam ediyor. 4 Kasım darbesi yaşamın her alanını kapsıyor. Bakın sağlıkla ilgili bir teklif var; Sağlıkta Şiddetin Sonlanmasına İlişkin Teklif. Kanun teklifine baktığınızda sağlıkta siyasal şiddetin var edilmesinin yolu açılıyor. Şiddet o denli sıradanlaştırılmış, sıradan bir kötülüğe dönüştürülmüş ki, sağlıktaki şiddet yetersiz görülmüş, şimdi tüm hekimleri, diş hekimlerini kapsayacak forma dönüştürülüyor. KHK ile ihraç edilmiş olan doktorlar SGK ile anlaşmalı kurumlarda çalışamaz, diyor. Zihniyete bak. SGK ile anlaşmalı kurum meselesi ayrı bir tartışmadır. Böyle bir yaklaşım şiddetin en saf halidir. Doğrudan insanın yaşam hakkını hedef alıyorlar. İnsanlar yaşamak için bir işte çalışırlar ve yaşamlarını devam ettirirler. Bunlar bu hakka göz koydu. Sağlık hakkı aslında AKP iktidara geldiği günden beri gasbediliyor. AKP hiçbir zaman sağlık hakkından bahsetmedi. Sağlık sektöründen bahsetti. Bir sektörel anlayıştır bu. Sağlıkta şu kadar yatırım yaptık, bütçeden pay aktardık dedikleri şeyin hepsi sektörel mantıktır. Halkın sağlığına yönelik hiçbir tedbir yoktur, önleyici sağlığa yönelik hiçbir tedbir yoktur. Sağlık hakkı değil, karşımıza çıkan beton hakkıdır. Çünkü inşaat sektörü ayakta kalsın diye kamu bütçesini sağlık sektöründen bu alana aktaranlar ülkeyi felakete sürükledi. 30 yıllık borçlanmalar var şehir hastanelerinde. Sağlık hakkı yok, sağlık hakkını savunanlara tahammül de yok. KHK ile ihraç ediliyorlar, yetmiyor, doktorluk ve hekimlik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Komisyonda arkadaşlarımız tüm hekimlerimizin, sağlık emekçilerinin hakkını savunmaya devam ediyor. Bu teklifin bu haliyle yasalaşması ciddi sorunlar yaratacaktır. Buna hep birlikte engel olmalıyız."

'31 MART'TA EN GÜÇLÜ CEVABI HALK VERECEK'

Yerel seçimlere kadar çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini belirten Sezai Temelli, şöyle dedi:

"5 ay boyunca, olduğumuz her yerde barış, demokrasi, özgürlük mücadelesini yükselterek, başka bir yerel yönetim anlayışını öne çıkararak, halkımızla birlikte biz de HDP'nin kampanyasını öne çıkaracağız. İnanıyoruz ki 31 Mart geldiğinde en güçlü cevabı bu halk bu mücadelesiyle verecek. Emekçiler verecek, kadınlar verecek, bu şiddete karşı 4 Kasım'ın hesabını, tecridin hesabını o gün sandıkta soracağız. Bu halk size en güçlü cevabı bizzat yerinden, Ağrı'dan, Hakkari'den, Silopi, Cizre ve Amed'den verecek. Sadece oradan mı, hayır. Türkiye'nin her yerinde, emek, demokrasi güçleriyle, toplumsal muhalefetle omuz omuza vereceğiz ve bu şiddet iktidarını, bu zulüm iktidarını, bu ceberut anlayışı süpürüp atacağız. 5 ay boyunca 7/24 neredeysek mücadelemizi güçlendireceğiz, nerede olursa olsun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her türlü altyapı, zemin, etüt çalışmalarımızı tamamladık. Yerellerde örgütsel çalışmalarımızı bu ay içinde tamamlayacağız. Sonra 4 ay boyunca da sokak sokak herkesle yan yana çalışmalarımızı sürdüreceğiz."