Temelli: ‘31 Mart’ta Erdoğan’ın Emeklilik İşlemlerini Başlatıyoruz’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde konuştu. Temelli, partisinin belediye başkan adayı göstermediği İzmir’de AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na yüklendi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. “Taşımalı mitingle kendilerini kandırıyorlar” “Bunların taşımalı mitingleri var, biliyorsunuz. Artık halkı aldatma aşamasını geçtiler. Taşımalı mitingle kendilerini aldatıyorlar” diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şırnak’a gitmiş, fıkra gibi, diyor ki Şırnaklılar’a ‘doğalgazla iyi ısınıyorsunuz değil mi?’ Aşağıdan da diyorlar ki ‘evet’. Şırnak’ta doğalgaz yok. Şırnak’ta doğalgaz olmadığını kendi bilmiyor, fakat aşağıda da Şırnaklı yok. Dolayısıyla bu taşımalı mitingler artık ifşa oldu. Kendilerini aldatmaya devam etsinler. Hatırlıyorsunuz geçen sene İzmir’e geldi. ‘Adnan Menderes Havaalanı’nı ben açtım’ dedi. Artık mekanlar da karışıyor. Tarihler de karışıyor. Demek ki siyaseten emeklilik yaşı gelmiş. Biz de 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilik işlemlerini başlatıyoruz”.

“Bir strateji ortaya koyduk, akılları şaştı” HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İzmir’deki konuşmasında “Bir strateji ortaya koyduk, akılları şaştı. Şaşacak tabii. Bu ülkeyi çözümsüz, seçeneksiz bırakmadık” dedi. Temelli, "Kayyum atanmış illerde, ilçelerde bunların kırıntısı bile kalmayacak. Ama sadece kayyum atanmışları geri almayacağız. Çok daha ötesinde belediyelerde iktidara geleceğiz, sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Peki tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerde Türkiye halkları çözümsüz mü kalsın, seçeneksiz mi kalsın? O yüzden de Türkiye'nin her yerinde demokrasi güçlerine güç katacağız. AKP-MHP bloğunun karşısında demokrasi güçlerinin sandıktan çıkması için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Her yerde dediğimiz gibi dost ve düşman bilsin ki, biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız" diye konuştu. HDP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP’nin adayı Tunç Soyer’i destekleyeceğini açıklamıştı. “Bu ülkenin beka sorunu yok” İktidarı, ülkeyi ayrıştırmak ve insanları birbirine düşman etmekle suçlayan Temelli, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söyledi: “İki kişi var; bu iki ortak ‘beka sorunu var’ diyerek bu ülkeye kötülük yapmaya devam ediyor. Bu ülkenin beka sorunu yok. Bu ülkenin işsizlik sorunu, yoksulluk sorunu var. Geçim sorunu var.”