Temelli: Belediye başkan adayı bulmakta zorlanıyorlar

Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, iktidarın belediye başkan adayı bulmakta zorlandığını savunarak, "Bugün belediye başkan adayı bulmakta zorlanıyorlar. Ankara'ya Kayseri eski belediye başkanını aday olarak gösteriyorlar. İzmir'e ekonomiyi perişan etmiş, cinsiyetçi dili olan bir adayı, Zeybekci'yi gösteriyorlar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Sezai Temelli, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "AİHM’in Demirtaş kararı bu ülkeye bir hukuk dersidir. Bu ülkede hukuku tanımayanlara, bu ülkede hukuk devletini yerle bir edenlere bir derstir. Gecikmiştir. AİHM’nin geçmişte almaya cesaret edemediği kararlar vardır. Öcalan ile ilgili karar ve KHK ihraçları ile ilgili kararlarda, AİHM siyasete esir düşmüştü. Ama ilk defa çok önemli bir karara imza attı. Önemli çünkü sadece hukuki anlamda değil demokrasi anlamında da çok önemli. Almış olduğu karar birçok açıdan çok çok büyük öneme işaret ediyor. Demirtaş’ın milletvekili ve eş genel başkanımız olarak Meclis faaliyetlerine katılamamış olması, siyasi faaliyetlere katılamamış olmasından dolayı aldığı ihlal kararı önemli bir karardır. Demirtaş ve tüm yoldaşlarımız bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı O yüzden bir an önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Burada da kalmamalıdır " diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BULMAKTA ZORLANIYORLAR'

Sezai Temelli, iktidarın belediye başkan adayı bulmakta zorlandığını iddia ederek şunları söyledi:

"Hastalıklı bir durumla karşı karşıyayız. Artık bu iktidar hastalıklıdır. Bu hastalıktan bu ülkeyi kurtarmak zorundayız. Biz yerel yönetimlere talip olurken, sadece belediyeleri kazanmak için talip olmuyoruz. Yerel demokrasi için yerinden yönetim için talip oluyoruz. Geçmişten gelen deneyimlerimizi geleceğe taşımak için talip oluyoruz. Bugün belediye başkan adayı bulmakta zorlanıyorlar. Diyarbakır’a kayyumu aday olarak gösterdiler, Ankara’ya Kayseri eski belediye başkanını aday olarak gösteriyorlar. Bu kürsüde sormuştum 26 sayfalık yolsuzluk dosyan nerede ? Madem aday oldun şimdi çık göster o dosyada neler yazıyor. İzmir’e ekonomiyi perişan etmiş, cinsiyetçi dili olan bir adayı, Zeybekci’yi gösteriyorlar. Halkların, emekçilerin, kadınlarını adaylarını göstereceğiz. Biz de tüm bunlara karşı halkların, emekçilerin, kadınlarını adaylarını göstereceğiz. Hep birlikte sadece kayyumları değil Türkiye’nin her yerinde bu iktidarı ve anlayışını süpürüp atacağız."

'31 MART'TA TÜM YERELLERDE HALKIN İKTİDARINI HEP BİRLİKTE VAR EDECEĞİZ'

Sezai Temelli, yerel seçimleri kazanmanın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Şimdi süpürgeleri hazırlama zamanı. Temizlik başlıyor. Türkiye’yi bunlardan kurtaracağız. Önce yerel yönetimlerde iktidara geleceğiz, sonra da eşit yurttaşlık temelinde Demokratik Cumhuriyeti var edecek, bir dönüşümü hep birlikte başlatacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bunları yapmak için 4 ayımız var. 4 ay boyunca 7 gün 24 saat çalışacağız. Halkımızın rehberliğinde her evde her sokakta her mahallede olacağız ve halkın sesini hep birlikte yükselteceğiz. Yerellerde başarırsak demokrasinin de barışın da yolu açılacaktır. Evet, bize karşı zulüm olacak, baskı olacak. Bizi görünmez kılmaya çalışacaklar. Her türlü hile ve şaibeyle sandık tezgahlarını karşımıza getirecekler. Ama tüm bunlara rağmen nasıl ki 24 Haziran’da barajları yıktık şimdi de 31 Mart’ta tüm yerellerde halkın iktidarını hep birlikte var edeceğiz. Türkiye’nin her yerinde halkın iradesine saygı göstereceğiz. Bugün için önceliğimiz bu zihniyetten kurtulmaktır. O yüzden halkın iradesi yönünde güçlü ittifakları hayata geçireceğiz. Yerellerde bir kez bunu başarırsak, demokrasinin de barışın da yolu açılacaktır. Şimdi aday başvuruları başladı. Herkese buradan çağrı yapıyorum, kadınlara, gençlere, emekçilere; gelin aday adayı olun, gelin hep birlikte bu mücadeleye katılın. Aday adayı olmak bu mücadeleye omuz vermektir. Gelin birlikte olalım, gelin hep birlikte bu gücü sandıklara taşıyalım. Şimdi mücadele zamanıdır."