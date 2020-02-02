Temelli: 'Bir Ülkenin Çöküşüne Tanıklık Ediyoruz'

Partisinin Şırnak’ın Cizre İlçe teşkilatının kongresine katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililere hitap etti. “Topyekün bir ülkenin çöküşüne tanıklık ediyoruz, bu gidişata dur demeliyiz” diyerek sözlerine başlayan Temelli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Sistemin Türkiye’yi çöküşe götürdüğünü savunan Temelli, “24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiili olmaktan yasal olmaya geçti. O günden bugüne, 1 buçuk yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülke yönetiliyor. Bu sistem ile bir ülke nasıl yönetilemez, ona şahit oluyoruz. Bir iktidarın ne kadar zorba olabileceğine şahit oluyoruz. Her yerde zorbalık, her yerde şiddet. Ülkede barış adına bir şey kalmadı. Ne toplumsal ne siyasi ne iktisadi barış kaldı. Nerede barışa dair bir şey varsa bu iktidar altına dinamit döşedi. Her yeri terörize etti. Yargıyı, yasamayı, hukuku; aklınıza gelecek bütün kurumları çökertti. Topyekün bir ülkenin çöküşüne tanıklık ediyoruz. Bu gidişata dur demeliyiz. Bu gidişat kimsenin hayrına değil. Bu, ülkeyi de Orta Doğu'yu da ciddi bir felakete sürüklemektedir” dedi.

Türkiye’nin bu sistemden kurtulması gerektiğini ifade eden Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü; ”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hukuktan, demokrasiden kaçan otoriter bir rejimdir. Ellerinden gelse diktatörlüğü ilan edecekler. Hukuka dair ne varsa yok saymalarının temel nedeni aslında fıtratlarındandır. Bunların yegane amacı ülkeyi tek adam eliyle tekleştirmek, tekçiliğe tutsak etmektir. Bu ülkenin geleceği demokrasidedir. Vesayeti ortadan kaldıran çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyet için yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bir an önce hayata geçirmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bir an önce kurtulmalıyız. Bu sistemden kurtulmadan hiçbir meselemizi çözemeyiz.”

Erken seçim çağrısını yineleyen Temelli, “Mutlaka erken seçim olacak” diye devam etti. Temelli, “Erken seçime kadar üzerimize düşen sorumluluğun gereği örgütlenmemizi hayata geçirmeliyiz. Herkesi kimseyi dışlamadan bu mücadeleye davet etmeliyiz. Herkesin umudu unutmayın biziz hem Türkiye’de de hem Orta Doğu’da umut biziz. Bugün yine Suriye’yi hedef haline getirmeye, orada Rojava’da hayata geçirilen yaşamı hedef haline getirmeye devam ediyorlar. İdlib’de yaşananların müsebbipleri, bugüne kadar Suriye’de yaşananların müsebbibi bu iktidardır. Bu iktidar bu sorumluluktan kaçamaz. Evet Suriye’de de barış istiyoruz, Başur’da da barış istiyoruz, Rojava’da barış istiyoruz, her yerde barış ve demokrasi istiyoruz. O yüzden burada demokrasi ittifakını büyütmeliyiz ki Orta Doğu’ya Akdeniz’e barış gelsin, demokrasi gelsin. İşte iddiamız bu kadar güçlüdür. Bu kadar da kararlıyız. Kimse karamsarlığa kapılmasın, bu kötülük iktidarından birlikte kurtulacağız” diye konuştu.

