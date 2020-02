Temelli: 'Bir Ülkenin Çöküşüne Tanıklık Ediyoruz'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi çöküşe götürdüğünü savundu. Temelli, Türkiye’nin bu sistemden kurtulması gerektiğini söyledi.

Partisinin Şırnak’ın Cizre İlçe teşkilatının kongresine katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililere hitap etti. “Topyekün bir ülkenin çöküşüne tanıklık ediyoruz, bu gidişata dur demeliyiz” diyerek sözlerine başlayan Temelli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Sistemin Türkiye’yi çöküşe götürdüğünü savunan Temelli, “24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiili olmaktan yasal olmaya geçti. O günden bugüne, 1 buçuk yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu ülke yönetiliyor. Bu sistem ile bir ülke nasıl yönetilemez, ona şahit oluyoruz. Bir iktidarın ne kadar zorba olabileceğine şahit oluyoruz. Her yerde zorbalık, her yerde şiddet. Ülkede barış adına bir şey kalmadı. Ne toplumsal ne siyasi ne iktisadi barış kaldı. Nerede barışa dair bir şey varsa bu iktidar altına dinamit döşedi. Her yeri terörize etti. Yargıyı, yasamayı, hukuku; aklınıza gelecek bütün kurumları çökertti. Topyekün bir ülkenin çöküşüne tanıklık ediyoruz. Bu gidişata dur demeliyiz. Bu gidişat kimsenin hayrına değil. Bu, ülkeyi de Orta Doğu'yu da ciddi bir felakete sürüklemektedir” dedi.