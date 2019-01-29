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Temelli: Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:32 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Diyarbakır'da partisinin belirlenen belediye başkan adaylarını tanıttı.

Temelli: Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Diyarbakır'da partisinin belirlenen belediye başkan adaylarını tanıttı. Temelli, "Her yerde ittifaklar başa baş. AKP, MHP ittifakı ile Millet İttifakı başa baş. Yani bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP'dir" dedi.
HDP'nin bazı il ve ilçelerde belirlediği belediye başkan adayları için Diyarbakır'da aday tanıtıp toplantısı düzenlendi. Bir düğün salonunda yapılan yapılan toplantıya, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP milletvekilleri ve partililer katıldı.
​Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazanacağı belediyelerin, halkların belediyesi olacağını belirterek, "Halkımız bu belediyeleri yönetecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Aynı zamanda bu belediyeler kadınların, gençlerin, emekçilerin belediyeleri olacak ve bu belediyeleri hep birlikte yöneteceğiz" dedi.
'HDP BATIDA KİLİT PARTİ KONUMUNDADIR'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise 31 Mart seçimlerini bir referandum olarak gördüklerini dile getirerek, HDP'nin batı illerinde kilit parti olduğunu savundu. Temelli, şöyle konuştu:
"O gün kayyumla hesaplaşma günü olacak. O gün AK Parti- MHP ittifakıyla hesaplaşma günü olacak. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun Kürt halkı faşizme karşı, kayyuma karşı yekvücut olmuş, özlenen ittifakı sağlamıştır. HDP, batıda da kilit parti konumundadır. Anketler geliyor önümüze, görüyoruz. Her yerde ittifaklar başa baş. AKP, MHP ittifakı ile Millet İttifakı başa baş. Yani bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP’dir."
Konuşmaların ardından HDP'nin belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

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