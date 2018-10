Temelli: Çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak istiyorlar

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Biliyorsunuz, Türkiye son günlerde af tartışmasına kilitlendi. Çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak istiyorlar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Sezai Temelli, MHP'nin af teklifini eleştirerek, "Biliyorsunuz, Türkiye son günlerde af tartışmasına kilitlendi. Kaderine boyun eğmeden içeride olan binlerce tutsaktan söz etmeden, 'Kader tutsaklarını çıkarıyoruz' diyorlar. Çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak istiyorlar. Af tartışması sürerken daha geçtiğimiz hafta havalimanında direnen 7 işçi arkadaşımız daha tutuklandı. Toplantıda 34 işçi arkadaşımız tutuklu. Neden tutuklu? Çünkü bu çalışma koşullarına itiraz ettikleri için, bu Orta Çağ köleci akla itiraz ettikleri için tutuklandılar. AKP'nin yönettiği bu ülkede her ay 150'den fazla işçi hayatını yitiriyor" diye konuştu.

'CİDDİ ANLAMDA YOKSULLAŞMA VAR'

Sezai Temelli, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin ekonomik sorun olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bugün ülkenin en büyük sorunlarından biri ekonomi sorunudur. Türkiye'nin yaşadığı iktisadi krizi açıklamaya çalışırken hükümet sürekli dış güçlerden bahsediyor; 'Dış güçler böyle yaptı, dış güçler şöyle yaptı.' Bu yıl, 2018 yılında Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ayrılan para yüzde 124 artmış. Evet, kriz var, ciddi anlamda yoksullaşma var, hayat pahalılığı artıyor. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na yüzde 124 artış getirildi. İnşaat ve silah sanayi, bu ikisi üzerinden ülke ekonomisi toplum bir uçuruma ve felakete sürüklenmeye devam ediliyor. Her siyasal kriz ortaya çıktığında ya dış mihraklar ya iç mihraklar. Bazen de sızma mihrak var. McKinsey. Karar veremediler iç mi dış mihrak mı? O yüzden şimdi damat hangi kadroya atanacak, iç mihrak kadrosuna mı dış mihrak kadrosuna mı atanacak, onu da yakında göreceğiz. Her sabah zamla uyanıyor halk. Bugün yine akaryakıta zam yapıldı. Bu enflasyonla ilgili konuşuyorlar, nedeni üzerine çalışma yapıyorlar. Her gün bu denli zam yapılan ülkede zaten enflasyon çıkar. Bir zam sistemi var. Elektrik faturası, doğal gaz faturası ve gelen her faturaya bakın. Her faturada en az 4-5 ayrı vergi var."

'KAYYUMLARI KAYYUM COĞRAFYASINDA SÖKÜP ATACAĞIZ'

Sezai Temelli, belediyelere atanan kayyumları anımsatarak, "Bizim belediyelerimizle ilgili konuşmaya başladı ya, bizim hiçbir belediyemizde Sayıştay raporlarıyla kanıtlanmış bir tek kuruş yolsuzluk yok. Ne yolsuzluğu, hata yok hata. Muhasebesini tam tutmuş, şeffaf tutmuş ve hesabını vermiştir. Bunlar bizim belediyelere laf söylerken atadıkları kayyumların hepsi yolsuzluğa bulaştı. Atadığı kayyumu bile görevden almak zorunda kaldı, hırsızlığın boyutuna bak. Bir tek kuruşluk yolsuzluk bulamadığı belediyelerimizi suçlarken kendi atadıkları kayyumlar ortada" dedi.