Temelli ’den Yıldırım’a ‘Kürdistan’ Tepkisi

Bayramlaşma ziyaretlerine Şırnak’ta devam eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cizre Belediyesi’nde partililerle bir araya geldi. Temelli’nin gündeminde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır gezisi vardı. Temelli, Yıldırım’ın ‘Kürdistan’ kelimesini kullanmasına tepki gösterdi.

Yıldırım’ı samimi olmamakla suçlayan Temelli, “Dün bize ‘Kürdistan’ dedik diye saldıranlar, bugün gelmişler Diyarbakır’da söylediğimizi tekrar ediyorlar. Neden, çünkü samimi değiller. Peşinde oldukları şey 3-5 oydur, bizim bu sahtekarlığa, bu kayyımcı zihniyete verecek tek bir oyumuz bile yok. Bunlar Diyarbakır’a gelir Kürdistan’dan bahsederler ama aynı gün Tatvan’da, Bitlis’te Kürtçe tabelayı indirirler. Bunlar gelirler belediyelerimizin girişine x-ray koyar. Ne arıyorsunuz? Suçlu arıyorlar. Bizden suçlu çıkmaz. Bin kere söyledim bizden insan çıkar insan. Suçlu arıyorsan git o kayyımları x-ray’dan geçir” dedi.

Yeni bir anayasa yapılması çağrısı yapan Temelli, “İhtiyaç duyduğumuz demokratik anayasayı gelin birlikte var edelim. Bütün topluma, siyasi partilere ve öncelikle Meclis’e çağrımızdır: Gelin iktidarın vesayetinden bu Meclis'i, ülkeyi kurtaralım. İktidarın bu tekçi anlayışından kurumlarımızı kurtaralım. Sadece Meclis değil Meclis’te olmayan partiler, toplumsal muhalefet, STK’lar, sendikalar, gelin herkes bu anayasa yapım sürecine katılsın. Gelin hep birlikte anayasamızı yapalım. Gelin layık olduğumuz bir irada yaşama irademizin var olacağı demokratik cumhuriyeti yeniden kuralım” diye konuştu.