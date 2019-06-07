Temelli ’den Yıldırım’a ‘Kürdistan’ Tepkisi

Bayramlaşma ziyaretlerine Şırnak’ta devam eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cizre Belediyesi’nde partililerle bir araya geldi. Temelli’nin gündeminde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır gezisi vardı. Temelli, Yıldırım’ın ‘Kürdistan’ kelimesini kullanmasına tepki gösterdi.
Yıldırım’ı samimi olmamakla suçlayan Temelli, “Dün bize ‘Kürdistan’ dedik diye saldıranlar, bugün gelmişler Diyarbakır’da söylediğimizi tekrar ediyorlar. Neden, çünkü samimi değiller. Peşinde oldukları şey 3-5 oydur, bizim bu sahtekarlığa, bu kayyımcı zihniyete verecek tek bir oyumuz bile yok. Bunlar Diyarbakır’a gelir Kürdistan’dan bahsederler ama aynı gün Tatvan’da, Bitlis’te Kürtçe tabelayı indirirler. Bunlar gelirler belediyelerimizin girişine x-ray koyar. Ne arıyorsunuz? Suçlu arıyorlar. Bizden suçlu çıkmaz. Bin kere söyledim bizden insan çıkar insan. Suçlu arıyorsan git o kayyımları x-ray’dan geçir” dedi.
Yeni bir anayasa yapılması çağrısı yapan Temelli, “İhtiyaç duyduğumuz demokratik anayasayı gelin birlikte var edelim. Bütün topluma, siyasi partilere ve öncelikle Meclis’e çağrımızdır: Gelin iktidarın vesayetinden bu Meclis'i, ülkeyi kurtaralım. İktidarın bu tekçi anlayışından kurumlarımızı kurtaralım. Sadece Meclis değil Meclis’te olmayan partiler, toplumsal muhalefet, STK’lar, sendikalar, gelin herkes bu anayasa yapım sürecine katılsın. Gelin hep birlikte anayasamızı yapalım. Gelin layık olduğumuz bir irada yaşama irademizin var olacağı demokratik cumhuriyeti yeniden kuralım” diye konuştu.
Dün Diyarbakır’a gelen Yıldırım, parti binasında yaptığı konuşmada,“İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş yıllarında bile Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcilerinin arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı, Anadolu’nun her tarafından temsilci vardı” sözlerini söylemişti. Yıldırım’ın bu sözleri birçok kesim arasında tartışma yarattı.
Aynı saatlerde Iğdır’da partililerle bayramlaşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise AKP’nin HDP sayesinde kaybettiğini söyledi. Iğdırlılar’dan İstanbul seçimi için destek isteyen Buldan, “Türkiye’de yeniden bir umudun yeniden üçüncü yolun var olduğunu gösterdi HDP. Bir barış, bir demokrasi, bir kardeşlik yolu açılmıştır bu dönemde. Bu havayı bir kez daha solumanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Haziran’dan hemen sonra bir kez daha demokrasi güçlerinin kazanması ile birlikte bu ülkeye demokrasi, barış ve özgürlükler gelecektir. Bunu da Türkiye’deki demokrasi güçleri gerçekleştirecek. Bunu Türkiye’de barış, özgürlük, demokrasi ve kardeşlik isteyenler başaracak. Buna yürekten inanıyorum. Sizden özel bir ricamız var. İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde siz de elinizden geleni yapın. İstanbul’da yaşayan akrabalarınızdan, dostlarınızdan sandığa gitmelerini rica edin. Bu bizim için önemlidir. İstanbul’da binlerce Iğdırlı, Serhedli hemşerimiz var, onlara ulaşabilmenin yolu buradaki Iğdırlı hemşerilerimizden geçer. Çok az bir zaman var, 23 Haziran’da herkese ulaşacağız. Herkesi sandığa göndereceğiz ve bir kez daha başaracağız bir kez daha kazanacağız” şeklinde konuştu.
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