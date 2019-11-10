Temelli: “Eş Başkanlıktan Vazgeçmeyiz” 

Şanlıurfa İl Kongresinde konuşan Temelli, konuşmasına 2020 bütçesini eleştirerek başladı. Temelli, ‘‘Siz bugünkü bütçeye halkın bütçesi diyebilir misiniz? Hayır. Bu bütçe Saray'ın bütçesidir. Kendi hesabına ne uygunsa onu yazmış. Müteahhitleri için ne makbulse onu yazmış. Silah tüccarları için ne gerekiyorsa onu yazmış. Damadı için, oğlu için ne gerekiyorsa onu yazmış. Halka bütçe yok, yıllardır yok ama 2020 bütçesi yine bir zulüm bütçesi. Savaşa kaynak, betona kaynak, Saraya kaynak; halka yoksulluk, işsizlik” dedi.

HDP belediyelerine kayyum atanmasına tepi gösteren Temelli, başkanların görevlerine iade edilmesini istedi Temelli, “Her gün bir belediyemize kayyum atıyor. O kayyum atadıkça aslında aczinin, tükenmişliğinin fotoğrafını teşhir ediyor. Yönetemiyor, yönetemedikçe zulmüne, şiddetine devam ediyor. Kayyum bir şiddettir, kabul etmiyoruz. Bütün arkadaşlarımız bir an önce görevlerine iade edilmeli. Bu şiddet mutlaka son bulacak. O belediye binalarına valileri ve kaymakamları göndererek bir halkın iradesini zapt edemezsiniz” diye konuştu.

Başkanların görevden alınmasına gerekçe gösterilen eş başkanlık sistemini savunan Temelli, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini söyledi. ‘‘Eşbaşkanlık bizim mor çizgimizdir’’ diyen Temelli, şöyle konuştu; “Eşbaşkanlığı suç olarak anlatıyorlar. Kadın düşmanı bir parti olduğu için AKP, onun bakanları kalkmışlar eşbaşkanlığı bir suçmuş gibi anlatıyor. Eş başkanlık suç olur mu, eşbaşkanlık kadınların mücadelesiyle kazanılmış ve vazgeçmeyenimiz, eşit temsiliyete dayalı bir siyaset anlayışıdır. Radikal demokrasi anlayışıdır. Kadınları yok sayanlara karşı, kadınları yaşamdan, çalışma hayatından sosyal hayattan dışlayanlara karşı bir mücadelenin adıdır. O yüzden de bu mor çizgimizden taviz vermeyiz, geri adım atmayız.”

