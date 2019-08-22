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Temelli: Eşbaşkanlık sistemidemokrasi mücadelesidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakancılığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'a destek amacıyla geldiği Van'da, "Eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar.

Temelli: Eşbaşkanlık sistemidemokrasi mücadelesidir

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakancılığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'a destek amacıyla geldiği Van'da, "Eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki 'Eşbaşkanlık sistemi suçtur.' Hayır suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Kadına yönelik şiddetin savunucusudur" dedi.
HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve kendisine destek için Van'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İpekyolu ilçe binası önünde HDP'li milletvekilleri ve HDP'li yöneticilerle birlikte açıklama yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binanın önünde açıklama yapan Temelli, halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz 19 Ağustos günü yapılan meseleye, yapılan bu kayyum atamasına, belediyelerimize el konulmasına 'siyasi darbe' dedik. İşte onun fotoğrafı etrafınızda. Halkımızın il, ilçe binalarına gelmesi yasaklanıyor, halkımızla buluşmamız yasaklanıyor. Evet bu korkudur, bu tükenmişliktir. Onlar 31 Mart seçim yenilgisinin rövanşını alma peşindeler. Buna izin vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi her gün ama her gün meydanlarda, alanlarda hakikatin sesini, demokrasinin sesini, barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz."
'EŞBAŞKANLIK GERÇEK BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR'
HDP'li Temelli, 'barış' diyenlerin tutukladığını, hapsedildiğini, 'çözüm' diyenlere ise tecrit uygulandığını ileri sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Diyarbakır'a, Mardin'e, Van'a kayyum atadılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce bu karar geri çekilmeli. Bir an önce arkadaşlarımız görevlerine iade edilmelidir. Bunu bekliyoruz. Bakın eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki 'Eşbaşkanlık sistemi suçtur.' Hayır, suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Kadına yönelik şiddetin savunucusudur. Bugün kadına yönelik şiddet sokaklarda kol geziyor. Her gün bir kadın katlediliyor. Eşbaşkanlık sistemi bu mücadeledir. Diyorlar ki 'Belediyenin kaynaklarını çarçur ediyorlar.' 2016 yılına kadar belediyelerde iktidarda kaldık. Bir kuruş yolsuzluk yoktur. Onca belediye incelemeye alındı, onca müfettiş geldi, Sayıştay geldi. Bir kuruş yolsuzluk bulamadı. 31 Mart'tan sonra mazbatasını alan Belediye eşbaşkanlarımız bu halkın bir kuruşuna bile zarar vermemişlerdir."
Temelli ve beraberindekiler daha sonra HDP il binasına geçti.

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