Temelli esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayına ilişkin, "Uzun yıllar sonra, adayların bir arada olduğu bir programı izledi Türkiye. Böyle programların yapılmasını zaten çok olumlu buluyoruz." dedi.

Temelli, seçim çalışmaları kapsamında, Merter'de tekstil üretimi yapılan iş yerini ziyaret etti, işçilerle öğle yemeği yedi. Daha sonra Fatih'teki Kadınlar Pazarına gelen Temelli, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyaretinin ardından Hasankeyf’e yönelik basın açıklaması yapan Temelli, Türkiye’nin hiçbir zaman Hasankeyf’i yok edecek kadar bir enerji ihtiyacının olmadığını savundu.

23 Haziran seçiminin, aynı zamanda bir ''Hasankeyf seçimi'' olduğunu dile getiren Temelli, ''Doğamızı, kentlerimizi, geleceğimizi artık AK Parti’den kurtarma zamandır. AK Parti kentleri yönetemiyor, kentleri yıkıyor, tarihsel dokusuyla, kültürel dokusuyla bütün kentler bu tehlike altındadır. Bu tehlikeden kentlerimizi, yaşam alanlarımızı mutlaka kurtarmalıyız."' diye konuştu.