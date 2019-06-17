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Temelli esnafı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 19:27 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - ''(Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Uzun yıllar sonra, adayların bir arada olduğu bir programı izledi Türkiye. Böyle programların yapılmasını zaten çok olumlu buluyoruz''

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayına ilişkin, "Uzun yıllar sonra, adayların bir arada olduğu bir programı izledi Türkiye. Böyle programların yapılmasını zaten çok olumlu buluyoruz." dedi.

Temelli, seçim çalışmaları kapsamında, Merter'de tekstil üretimi yapılan iş yerini ziyaret etti, işçilerle öğle yemeği yedi. Daha sonra Fatih'teki Kadınlar Pazarına gelen Temelli, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyaretinin ardından Hasankeyf’e yönelik basın açıklaması yapan Temelli, Türkiye’nin hiçbir zaman Hasankeyf’i yok edecek kadar bir enerji ihtiyacının olmadığını savundu.

23 Haziran seçiminin, aynı zamanda bir ''Hasankeyf seçimi'' olduğunu dile getiren Temelli, ''Doğamızı, kentlerimizi, geleceğimizi artık AK Parti’den kurtarma zamandır. AK Parti kentleri yönetemiyor, kentleri yıkıyor, tarihsel dokusuyla, kültürel dokusuyla bütün kentler bu tehlike altındadır. Bu tehlikeden kentlerimizi, yaşam alanlarımızı mutlaka kurtarmalıyız."' diye konuştu.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayına değinen Temelli, bunun iyi bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Uzun yıllar sonra, adayların bir arada olduğu bir programı izledi Türkiye. Böyle programların yapılmasını zaten çok olumlu buluyoruz. İnsanlar bu şekilde birinci ağızdan, özellikle karşılıklı olarak adayları dinleme olanağına kavuşur. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasinin temeli zaten aslında retoriktir, müzakeredir, karşılıklı konuşmadır, diyalogdur. Bu açıdan olumludur. Fakat bütün bu tartışma alanlarının da alabildiğince özgür olmasını arzu ediyoruz. Moderasyonun çok daha çeşitlilik göstermesini talep ediyoruz. Bütün gazetecilerin katıldığı, herkesin özgürce soru sorabildiği, hatta tartışmaya katılanların bile birbirine soru sorabildiği, birbirini değerlendirebileceği çok daha güzel programlar da yapılabilir.''

Açıklamanın ardından Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ne giden Temelli, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
23 haziran esnaf HDP seçim Sezai Temelli

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