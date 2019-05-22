Temelli: HDP seçmeni stratejik olarak İmamoğlu'na oy veriyor

Nevşin Mengü ile Bire Bir yayınına konuk olan Temelli, HDP seçmeninin İmamoğlu'na stratejik olarak oy verdiğini de belirtti.DW Türkçe'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Öcalan'dan, HDP'nin 23 Haziran seçimlerindeki tutumuna kadar birçok soruya yanıt verdi.

Temelli, Öcalan'ın da tüm hükümlülerin sahip olduğu haklardan yararlanması gerektiğini savundu. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl sonra avukatları tarafından ziyaret edilmesini değerlendiren Temelli, "Çok geç kalınmış bir karar, sekiz yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlaliydi" değerlendirmesini yaptı.

AKP'nin Öcalan hamlesi için olarak değerlendirilen ziyarete ilişkin Temelli, iktidara çok sayıda çağrıda bulunduklarını söyledi: "Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu konu ile diğerlerini birbirinden ayırılmasını çok net vurguladık."

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