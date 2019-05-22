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Temelli: HDP seçmeni stratejik olarak İmamoğlu'na oy veriyor

22.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart'ta İmamoğlu'nun mağdur olduğunu söyledi.

Temelli: HDP seçmeni stratejik olarak İmamoğlu'na oy veriyor

Nevşin Mengü ile Bire Bir yayınına konuk olan Temelli, HDP seçmeninin İmamoğlu'na stratejik olarak oy verdiğini de belirtti.DW Türkçe'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Öcalan'dan, HDP'nin 23 Haziran seçimlerindeki tutumuna kadar birçok soruya yanıt verdi.

Temelli, Öcalan'ın da tüm hükümlülerin sahip olduğu haklardan yararlanması gerektiğini savundu. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl sonra avukatları tarafından ziyaret edilmesini değerlendiren Temelli, "Çok geç kalınmış bir karar, sekiz yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlaliydi" değerlendirmesini yaptı.

AKP'nin Öcalan hamlesi için olarak değerlendirilen ziyarete ilişkin Temelli, iktidara çok sayıda çağrıda bulunduklarını söyledi: "Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu konu ile diğerlerini birbirinden ayırılmasını çok net vurguladık."

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"Çözüm süreci AKP ile olmayacak"

Sezai Temelli, Öcalan'ın avukat yasağının kaldırılmasının ardından yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin de değerlendirme yaptı. Temelli, "Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak. Gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak" dedi.

Eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu beş bin HDP'linin hapiste olduğuna dikkat çeken Temelli, "Bu beş bin HDP'liyi içeride tutan şey savcıların ve yargıçların yorumu, bir yasa değil" diye konuştu.

"İmamoğlu mağdur oldu"

"Biz HDP olarak karşımızdakilerin bize davranışına göre siyasetimizi belirlemiyoruz" diyen Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini bir demokrasi referandumu olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu söyleyen Temelli, "İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir. Yoksa herhangi bir sandık sonucuna endeksli bir destekli değildir" dedi.

İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlere ilişkin partisinin öngörülerini de paylaşan Temelli, İmamoğlu'na olan desteğinin biraz daha artmasını beklediklerini söyledi. HDP seçmeninin stratejik olarak İmamoğlu'na oy verdiğini belirten Temelli, "HDP seçmeni İmamoğlu ile yeni tanıştı. İmamoğlu da bu oyların hakkını umarım verecektir" diye konuştu.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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