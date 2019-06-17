Temelli: HDP'nin iktidarın adayına verecek oyu yok

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi yaklaşırken en fazla merak edilen konulardan biri seçimin sonucunu etkileyeceği konuşulan Kürt seçmenin kime oy vereceği. Bu konu ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den bir açıklama geldi.

Temelli 23 Haziran seçiminde HDP seçmenine sandığa gitme ve demokrasiden yana tercihte bulunma çağrısı yaparak "İktidarda kalabilmek için geldiler İstanbul seçimini de iptal ettiler. Oysa İstanbul’da bunları yenmiştik. Ama bunlar yenilmeye doymuyorlar. Madem öyle 23 Haziran’da bir kez daha yeneceğiz" şeklinde konuştu.

Temelli, "gereken dersin bir kez daha sandıklarda verileceğini" söyledi. HDP Eş Genel Başkanı, "31 Mart’a giderken kendilerine küfür eden, HDP’yi yok sayan Kürt’ü, demokratları, solcuları, sosyalistleri, kadınları, gençleri, yok sayanlara en güzel cevabı yine biz vereceğiz. İstanbul seçim sonuçlarını bir kez daha HDP belirleyecek" dedi.

Temelli "Diyarbakır’a gidip Kürtçe konuşuyorlar. Kürdistan diyorlar. Bizim aklımızla alay eden bu anlayışa verecek bir tek oyumuz bile yok. Onlar samimiyetsiz. Onlar siyasette samimi olsaydı ülke 17 yıl sonra bu halde olur muydu? Bu zulüm 17 yıl devam eder miydi? 4 yıl boyunca mutlak tecrit devam eder miydi?" çıkışında bulundu.