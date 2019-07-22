HABER

Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 22:56 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz.

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen miting, Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla gerçekleşti. Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin kapanış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle demokrasi ittifakında yan yana geleceklerini belirterek, "Konuşacağız. Müzakere edeceğiz. Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz. Demokrasi ittifakında buluşmak, toplumsal uzlaşma için önemli bir adımdır. Bu adımı hep birlikte atacağız. Demokrasi ittifakında buluşmak bir toplum sözleşmesi yapmaktır. Bunun için buluşacağız. Yan yana geleceğiz demokratik bir anayasa yapacağız. Herkesin içinde kendini bulduğu, var olduğu bir anayasayı yapacağız ve böylece de barışın yolunu açacağız" dedi. Konuşmaların ardından miting sona erdi.

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Oktay: Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyesine ulaşacakOktay: Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyesine ulaşacak
Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştüBakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.