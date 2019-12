Temelli: 'Libya Tezkeresine Hayır Diyeceğiz'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclise gelecek olan Libya tezkeresine ‘hayır’ oyu vereceklerini söyledi. Temelli, ayrıca ‘Kanal İstanbul’u yapamayacaksın, çünkü sen gideceksin’ dedi.

Partisinin Batman İl Teşkilatının 3. Olağan Kongresi’ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililere seslendi. Temelli konuşmasında önce Suriye’deki gelişmelere değindi. Hükümetin İdlib’de yaşananlarla ilgili açıklamalarına tepki gösteren Temelli, yaşananlardan AKP’yi sorumlu tuttu. Temelli, “Şimdi İdlib’den bahsediyor. İdlib’den 80 bin kişi geliyor, ne yapacağız diyor. Kim yarattı bu İdlib’i, kim yarattı Suriye’deki bu iç savaşı? Siz yarattınız! Neden yarattınız? O ittihatçı kafanızla 100 yıldır devam eden Kürt düşmanlığı ısrarınızdan dolayı gittiniz Suriye'de savaşa, yıkıma neden oldunuz” dedi.

Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi ile ilgili tartışmalara da değinen Temelli, meclise gelecek tezkereye olumsuz oy vereceklerini söyledi. Temelli, “Suriye yetmiyor. Savaş aramaya devam ediyor. Şiddetini her yere sirayet ettirmeye devam ediyor. Şimdi karşımıza Libya tezkeresi geliyor. Libya’ya asker göndereceklermiş. Neden Libya’ya asker göndereceğiz? Ne işimiz var bizim Libya’da. Bunu söyleyince de kalkıp tarihten örnekler vermeye çalışıyor. Ne zaman bir örnek verse şunu anlıyoruz ki dersine iyi çalışmamış öğrenci gibi kitabın adını başını okumuş ama içini okumamış. Sanıyor ki tarihteki o Libya olayları bugünkü siyasi atmosfere benzer bir şekilde gelişmiş ve bunu halka pazarlamaya çalışıyor. Libya tezkeresine hayır diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine hayır dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere hem de Türkiye’ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye’yi büyük belalara sürükledi. Diğer ülkelere de çözümsüzlüğü getirdi, iç savaşı derinleştirdi” diye konuştu.