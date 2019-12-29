Temelli: 'Libya Tezkeresine Hayır Diyeceğiz'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclise gelecek olan Libya tezkeresine ‘hayır’ oyu vereceklerini söyledi. Temelli, ayrıca ‘Kanal İstanbul’u yapamayacaksın, çünkü sen gideceksin’ dedi.
Partisinin Batman İl Teşkilatının 3. Olağan Kongresi’ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililere seslendi. Temelli konuşmasında önce Suriye’deki gelişmelere değindi. Hükümetin İdlib’de yaşananlarla ilgili açıklamalarına tepki gösteren Temelli, yaşananlardan AKP’yi sorumlu tuttu. Temelli, “Şimdi İdlib’den bahsediyor. İdlib’den 80 bin kişi geliyor, ne yapacağız diyor. Kim yarattı bu İdlib’i, kim yarattı Suriye’deki bu iç savaşı? Siz yarattınız! Neden yarattınız? O ittihatçı kafanızla 100 yıldır devam eden Kürt düşmanlığı ısrarınızdan dolayı gittiniz Suriye'de savaşa, yıkıma neden oldunuz” dedi.
Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi ile ilgili tartışmalara da değinen Temelli, meclise gelecek tezkereye olumsuz oy vereceklerini söyledi. Temelli, “Suriye yetmiyor. Savaş aramaya devam ediyor. Şiddetini her yere sirayet ettirmeye devam ediyor. Şimdi karşımıza Libya tezkeresi geliyor. Libya’ya asker göndereceklermiş. Neden Libya’ya asker göndereceğiz? Ne işimiz var bizim Libya’da. Bunu söyleyince de kalkıp tarihten örnekler vermeye çalışıyor. Ne zaman bir örnek verse şunu anlıyoruz ki dersine iyi çalışmamış öğrenci gibi kitabın adını başını okumuş ama içini okumamış. Sanıyor ki tarihteki o Libya olayları bugünkü siyasi atmosfere benzer bir şekilde gelişmiş ve bunu halka pazarlamaya çalışıyor. Libya tezkeresine hayır diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine hayır dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere hem de Türkiye’ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye’yi büyük belalara sürükledi. Diğer ülkelere de çözümsüzlüğü getirdi, iç savaşı derinleştirdi” diye konuştu.
‘Kanal İstanbul’u yapamayacak’
Kanal İstanbul tartışmalarına de değinen Temelli, hükümetin kanalı yapamayacağını iddia etti. Temelli, bu iddiasını şu gerekçelere bağladı;“Şimdi Kanal İstanbul’u ben yapacağım olacak diyor. Hayır olmayacak. Kanal İstanbul’u yapamayacaksın. En kısa zamanda gidiyorsunuz çünkü. Artık iktidardan gitme zamanınız geldi. Bunun sen de farkındasın. Birkaç Arap ailesi zengin olsun diye bu ülkenin ekolojik yaşamı iklim krizi derinleştirilemez. Senin çevrendeki mütahhitler zengin olacak diye bu ülkenin geleceği bu denli borçlandırılamaz. Bir kent ve çevresi yıkıma uğratılamaz. Kanal İstanbul bu ülkenin gereksinimi değil. Çok büyük maliyetleri vardır. Eğer bu kanal yapılırsa bunun bedelini yine Batman, Hakkari, Van ödeyecek. Bu ülkenin en yoksul illeri yoksul kalmaya devam edecek. Sanmayın sadece Kürt kentleri olacak. Bunun bedelini Rize ödeyecek, Trabzon, Sinop, Adana, Mersin, Uşak ödeyecek. Bütün kaynaklar o kanalda çarçur olacak. İşte buna izin vermemeliyiz. Türkiye'nin her yerinde bu politikalara, bu kayırmacı yolsuzluk politikalarına karşı çıkmalıyız.”
Temelli, Erdoğan’ın tanıttığı yerli otomobili de eleştirdi. Otomobilin yerli olmadığını savunan Temelli, “Çıkmış otomobil tanıtıyor. Sipariş verdiniz mi? Bir telaş herkes sipariş veriyor. Yok daha yok ortada. İtalya’da yaptırıp getirmişler. Araba daha ortada yok, ne zaman üretilecek belli değil. Motoru ise zaten başka yerden geliyor. Ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar. Bunlar o kadar yerli ve milli ki 2002 yılında iktidara geldiler, 68 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Bu ülkenin bütün fabrikalarını yabancı şirketlere sattılar. Bunlar yerli ve milli. Özelleştirmeye devam ediyorlar. Biraz önce Kanal İstanbul dedim. Kanalın iki yanını Araplara satmışlar bunlar yerli ve milli. Yerli ve milliden anladıkları işte araba üretmek. Endüstri 2.0. Dünya gelmiş 4.0’a, yapay zekalar ortada kol geziyor bunlar daha 4 teker pilli araba yapacak onun havasını atıyor” şeklinde konuştu.
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