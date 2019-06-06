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Temelli: Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman'da katıldığı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Temelli: Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman'da katıldığı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz" dedi.
HDP Batman İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programı, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Bayramlaşmanın ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Temelli, Türkiye'ye demokrasinin HDP ile geleceğini söyledi. Temelli, şöyle konuştu:
"Ortak vatanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye demokratik cumhuriyet gelene kadar da mücadelemize sürdüreceğiz. Ama asla bir adım geri atmadık. Çünkü şuna inanıyoruz, bu ülkeye barış demokrasi gelecekse, bu bizimle gelecek, HDP ile gelecek. Çözümü hep birlikte üreteceğiz, herkes taşın altına elini koymalı. Biz şimdi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin yenilenmesinde yine kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Bu ülkeyi hukuksuzluğu dayatanlara karşı biz hukuk, adalet ve barış mücadelemizi 23 Haziran’da yine sandıklara taşıyacağız."

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