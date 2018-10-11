Temelli “Savcı ve Polisler Hakkında Suç Duyurunda Bulunuyoruz” 

HDP’ye yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonların ardından Diyarbakır’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gözaltına alınanlara işkence yapıldığını öne sürdü. Temelli, operasyon talimatını veren savcı ve polisler hakkında suç duyusunda bulunacaklarını söyledi
Operasyon kapsamında baskın yapılan HDP ve bağlı kurumları ziyaret etmek amacıyla Diyarbakır’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Temelli, operasyon sırasında kapıların kırılmasına tepki göstererek, kapı kırma talimatının savcı tarafından verildiğini savundu.
Gözaltına alınanlara işkence yapıldığını iddia eden Temelli, Demokratik Toplum Kongresi yöneticisi Hilmi Aydoğdu’nun gözaltında kalp krizi geçirmesine rağmen hastaneye geç götürüldüğünü ileri sürdü. Temelli, “Kriz geçirmesine, bunu dile getirmesine rağmen hastaneye ulaşması engellendi, 1 buçuk saat emniyette alıkonuldu. Şu anda 48 saat müşahede altında kalacak. Buradaki ihmal düşmanca yaklaşımın sonucudur” diye konuştu.
Savcı ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarına dikkat çeken Temelli, “Tüm bu anlattıklarım bu 130 gözaltı içinden sadece birkaç tane örnek. Buradan HSK’ya suç duyurusunda bulunuyoruz. Savcı hakkında acilen soruşturma başlatılmalı. Umudumuz yok ama İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz” şeklinde konuştu
Temelli operasyonun yaklaşan yerel seçimlerle bağlantılı olduğunu, tehdit yöntemiyle kendilerine karşı bir kampanya başlatıldığını savundu, “Biz de yerel demokrasi için barış ve demokrasi kampanyası başlattık. İki kampanyayı Türkiye izliyor” ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı, suçlamalar için “Tutar hiçbir tarafı yok” dedi, gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Operasyonda gözaltına alınanlardan 23’ü savcılığa sevk edildi. 30 kişi ise halen aranıyor.
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