Temelli: 'Sonucu Belirleyen HDP'nin Yaklaşımı Oldu'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden resmi olmayan sonuçlara göre galip çıkan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Seçim sonuçlarını değerlendiren Sezai Temelli İstanbul seçim sonuçlarında HDP'nin yaklaşımının belirleyici olduğunu savundu.

"Herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden bu mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesine çevirerek toplumun umudu haline gelmiştir. Bu umudu söndürmemek lazım" sözleriyle sonuçları değerlendirdi.

"Uzlaşmacı ve müzakereci anlayışa ihtiyaç var"

Resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu'nun galip gelmesinin ardından basın toplantısıyla sonuçları değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sonuçlardaki farkın çok ciddi olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin uzlaşmacı ve müzakereci bir anlayışa ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin demokrasi ittifakı olduğunu hep söyledik. Şimdi tüm siyasetin üzerine düşen sorumluluk bu" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan nasıl seçime gidileceğidir"

"Türkiye belki 4 yıl sonra seçime gidebilir, daha önce de gidebilir" diyen Temelli "Önemli olan nasıl seçime gideceğimizdir. Üçüncü yolda demokratik siyasetin tıkanmışlığını aşacak yöntemler için tüm kesimlere çağrımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

