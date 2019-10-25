Temelli: `Suriye’deki Başarısızlık Türkiye’ye Açılım Getirebilir`

HDP’nin meclis boykotu ne anlam taşıyor? Parti kapatılırsa HDP ne yapacak? Suriye’deki gelişmelere HDP nasıl bakıyor? HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bu soruların yanıtlarını VOA Türkçe’ye verdi. 12 belediyesine kayyum atanması ve üç gün önce 4 belediye başkanının tutuklanması üzerine TBMM’yi boykot eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, çalışmalarına Diyarbakır’da devam ediyor. Milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır’a gelen Eş Genel Başkan Sezai Temelli, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. “Boykot sine-i millet değil” HDP’nin meclisi boykotu, meclisten tamamen çekilmenin başlangıcı mı? Sorusuna Temelli, HDP’nin gündeminde tamamen çekilme olmadığını belirterek, “Sine-i millet tartışmaları bizim için söz konusu değil, Bu tartışmalar zaman zaman, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalar. HDP’nin sine-i millet diye bir gündemi hiçbir zaman olmadı. Bu 3 günlük boykot bir sine-i millet değil. Zaten biz sokaklardayız, halkımızla beraber siyaset yapıyoruz. Tam tersine biz halkımızın sesini, özellikle toplumun geniş bir kesiminin sesini meclise taşıyoruz. Kürt halkının en temel meselelerini meclise taşıyoruz. Sine-i millet meselesi aslında bir çekilme meselesi, siyasetten çekilme anlamına gelir, aslında bu HDP’nin kendi varoluş nedeniyle çakışır. Bu Meclis senin meclisin. Senin sorunlarınla ilgilenmeli, sarayın sorunlarıyla değil. Bir iktidarın beka meselesiyle değil ya da herhangi bir kesimin iktisadi sorunlarını çözmekle ilgili değil, bizzat toplumun, halkın sorunlarıyla ilgilenmelidir. Bugün Kürt meselesi küresel bir meseledir. Bu meselenin çözümünde, çözümsüzlükte ısrar eden, direnen kim? Bu iktidar. O zaman bu iktidara karşı bu meclis var olan gücünü kullanarak harekete geçmelidir. Boykotumuz, bu yöndeki bir çağrıdır. İktidara karşı Meclisi göreve davet etmektir” dedi.

HDP kapatılır mı? Çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin partinin Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı eylemle gündeme gelen kapatma iddialarına Temelli karşı çıkıyor. HDP’nin kapatılması halinde bile mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Temelli, “HDP bir bina değildir, HDP’yi kapatamazsınız. HDP bir ruhtur, bir sevdadır, bir aşktır, bir mücadeledir, bir gelenektir. HDP 7 yaşındadır ama geriye doğru baktığınızda 100 yıllık bir mirasa sahip çıkan bir mücadeledir ve önümüzde de bu mücadeleyi sürdürme azmimizi her seferinde ortaya koyuyoruz. Binalarımızı kapatmak, parti kapatma meselesiyle bu iş sonuçlanmaz. Biz yolumuza devam ederiz. Geçmişte bunları denemediler mi? Geçmişte parti kapatmadılar mı? Ne oldu mücadele söndü mü? Hayır, aksine onlar her parti kapattığında daha da güçlendik, daha da büyüdük. Yoksa bizim böyle bir kaygımız, korkumuz yok. Onlar tartışa dursunlar, korkusu kaygısı olan, çaresiz olan acze düşmüş siyaset bunları konuşur” dedi. “Suriye’de Başarısızlık Türkiye’ye Açılım Getirebilir”

Suriye’de artık Kürtlerin olmadığı bir çözümün mümkün olmadığını dile getiren Temelli, Türkiye’nin Suriye politikasını, ”İktidarın stratejisi çökmüştür. Bu iktidarın çok uzun yıllardır dile getirdiği Suriye tezleri çökmüştür ve teşhir olmuşlardır. Kürt düşmanlığı teşhir olmuştur. Dış politikası iflas etmiştir. Bu başarısızlık beraberinde Türkiye’de özellikle demokratik çözüm ve demokratik anayasa konusunda önemli açılımlar getirebilir. Bu yüzden tüm Türkiye toplumuna, Türkiye’deki tüm yapılara, toplumsal muhalefete çağrı yapıyoruz. Bu böyle gitmez. Bu teşhir oldu. Şimdi inisiyatif alma zamanı, bütün dünya kamuoyu bunu teyit ediyor. Türkiye’deki iktidar bu eleştirilere kulaklarını kapatıyor, ısrarla kendi politikalarını dayatmaya çalışıyor ama bunun böyle gitmeyeceği çok çıplak bir şekilde ortadadır. Bütün bu olumsuz fotoğrafa rağmen, 120 kilometrelik alanda cep yaratılması. Diğer taraftan yapılan anlaşmalar sonucu bölgede birçok uluslararası gücün daha fazla inisiyatif alması, kısa vadede olumsuz bir hava yaratsa da, uzun vadede artık şunu söyleyebiliriz; Suriye’de çözümün gerçekleşebilmesi için bir masaya ihtiyaç vardır. Demokratik bir Suriye için siyasi çözüme ihtiyaç var, o siyasi çözümün en önemli parçası da artık Kürtlerdir. Bu daha da netleşmiştir. Bütün dünyanın kafasında net bir şekilde oturmuştur. Artık Suriye'de çok farklı bir gelişme yaşanacaktır. Bunu iktidar kendi başarı hanesine yazsa da orta ve uzun vadede iktidarın bu girişimi nedeniyle Suriye’deki siyaset başka bir yere kaymıştır. Bu meseleyi, artık buradan okuyup önümüzdeki dönem Suriye’de siyasi çözüm, Kürtlerin bu siyasi çözümde bileşen olması, hukukun içinde kendini en geniş anlamda temsiliyetini sağlayabilmesi için çaba gösterilmelidir” sözleriyle eleştirdi.