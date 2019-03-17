Temelli: ‘Yalan Söyledikçe O Yalanlarda Boğulacaksınız’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bazı medya kuruluşlarında yer alan “HDP İstanbul ve Ankara’yı yönetecek” şeklinde kendisine atfedilen sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Temelli, "Ben ne sizin yalanınızı düzelteyim. Siz yalan söyledikçe, o yalanlarda boğulacaksınız. Bu halk sizi teşhir etmeye devam edecek. Ama diyeceksiniz ki bu medya nasıl yalan makinesi haline geldi? Gelir tabii. Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi bu haberlerle geri ödüyor. Biz de diyoruz ki, o krediyi o çiftçinin hakkı olan krediyi, son kuruşuna kadar ödeyeceksin. Ne kadar yalan haber yaparsan yap o borcu geri ödeyeceksin. Ziraat Bankası Başkanı da diyor ki; paramız vardı verdik. Ona vereceğine çiftçiye, köylüye verseydiniz de bu halk bu yoksulluğu çekmeseydi. Evet, tüm bunlarla baş edeceğiz. Hiç merak etmeyin, umudunuzu yitirmeyin. Hepsi bu yalanları ve utançları ile yaşamak zorunda kalacaklar. Ama adalet önünde hepsinden de hesabını soracağız” dedi.

Temelli, “Sanıyorlar ki bugün bu yargı böyle devam edecek. Biliyoruz mahkeme salonlarında adalet yok. Ama bu adalet mahkeme salonlarına mutlaka dönecek. Yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına mutlaka kavuşacak. Bu ülke adalete kavuşacak. Hukuk devletini var edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz, kuvvetler ayrılığını var edeceğiz. İşte o gün tüm arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak, tüm suçlular da adaletin önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı.