Temelli’den Avrupa’ya IŞİD ve Suriye Çağrısı

Suriye harekatı nedeniyle 500 bin kişinin yerinden olduğunu savunan Temelli, Türkiye kamuoyuna Kürtler’i yalnız bırakmama çağrısı yaptı. Temelli, “Nusaybin'de 12 insan yaşamından oldu, 45 insan yaralandı ama bütün bölgeye baktığımızda bu savaşta yüzlerce masum insan canından oldu. Binlerce insan yaralandı. Şu an resmi rakamlara göre 275 bin insan yerinden, yurdundan oldu. 175 bin insan da Afrin’de yerinden yurdundan olmuştu. Türkiye’nin saldırgan dış politikası, savaş ve işgal politikası nedeniyle Afrin’den buraya kadar baktığınızda yarım milyon insan yerinden yurdundan olmuş, binlerce insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış ya da savaşın mağduru olmuş. Türkler’e, Türkiye halklarına ve bütün insanlara sesleniyorum: Bu yoz milliyetçilikten asla beslenmeyin, Kürt halkını yalnız bırakmayın” dedi.

Temelli Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi çağrısı yaparak, Barış Pınarı Harekatı’nı ‘savaş’ olarak nitelendirdi.Suriye’de siyasi çözümün önünün açılması gerektiğini ifade eden Temelli, “Bu savaştır. Çıkıyor ‘Bu savaştır diyenler suç işliyor’ diyor. Ordunun yarısını sınıra getirmiş, ordunun üçte biri Suriye’ye girmiş, tanklar, uçaklar, en modern silahlarla kıyamet kopuyor, o ‘Bu savaş değil’ diyor. Ne diyeceğiz buna, bu savaş değilse savaş nasıl olur? Bu kadar insanın öldüğü, bu kadar büyük bir ateşin ortaya çıktığı bir yerde savaş demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Evet bu savaştır ve bir an önce bu savaşı durdurun. Bir an önce Türkiye, Suriye ve Afrin’den de çekilsin. Bir an önce Suriye’de siyasi çözümün önü açılsın” diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yeni anayasa sürecinde masada olması gerektiğini söyleyen Temelli, Esad’ın Kürtler’le birlikte çözüm aramak zorunda kaldığına dikkat çekti. Temelli sözlerini şöyle sürdürdü,“Suriye anayasası ile ilgili yakında görüşmeler başlayacak. O görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesinin sağlıklı yolu o masada SDG’nin de olmasıdır. Eğer bu yoksa o masadan da çözüm çıkmaz. Kürt meselesinin çözümü bir demokrasi meselesinin çözümüdür. Bu meselenin çözümünde Kürtler olmalıdır, Kürtler’in olmadığı bir yerden siz hiçbir çözüm çıkaramazsınız, hiçbir anayasayı da yazamazsınız. Suriye’de Hafız Esat döneminden bugüne rejimin hatası buydu, yok sayıyordu Kürtler’i, bu bir BAAS aklıdır, İttihatçı aklıdır bu. Bugün Türkiye'de gördüğümüz akılla aynı akıldır. Arap Kemeri yapacağım diye Kürtler’e olmadık zulmü yapmış bir Esat rejimi bugün Kürtler’le birlikte bir çözüm aramak zorunda olduğunu yeni yeni idrak ediyor. Hala direniyor, hala tam bir çözüme kavuşmuş değil, ama eninde sonunda demokratik bir ülke istiyorsanız o ülkede yaşayan bütün halkların ortak iradesiyle yol katedebilirsiniz. Suriye bu çözümü bulmalı, Türkiye buna engel olmamalı, Türkiye bir çözümsüzlük dayatmamalıdır. Bu iktidar Suriye’den elini çekmelidir ama Suriye barışına ve çözümüne katkı sağlayacaksak hep birlikte katkı sağlamalıyız.”