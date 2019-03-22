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Temelli’den Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘Ekranda Tartışalım’ Çağrısı

22.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye, televizyon ekranında tartışma çağrısı yaptı

Temelli’den Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘Ekranda Tartışalım’ Çağrısı

HDP’nin Hakkari’de düzenlediği Nevruz kutlamalarına katılan Sezai Temelli, partililere hitap etti. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Binali Yıldırım’ın HDP seçmeninin kendisine oy vereceği yönündeki sözlerine tepki gösteren Temelli, başka partiye oy vermeyeceklerini söyledi.

Temelli, “Siyaseten tükenmişler. Artık siyaset yapamaz hale gelmişler. Kürtlere bunca nefretten sonra baktılar sonuçlar kötü, ‘Kürt kardeşlerim’ demeye başladılar. Kürtler bize oy verir demeye başladılar. Hani bizim oylar haramdı, ne oldu? Hani biz defolup gidiyorduk? Hani biz teröristtik? Ne oldu? Seçim yaklaştı, anketler kötü. Şimdi inanıyorlarmış ki HDP'liler, Kürtler, HDP'ye oy verenler, onlara oy verecekmiş! Bak, buradan sesleniyorum. Bizim oylarımız anamızın ak sütü kadar helaldir, helal! Bu helal oyların gideceği yer bellidir. Bu helal oylar HDP’ye gidecektir, demokrasiye, barışa gidecektir. Bu oylar yolunu şaşırmaz. Bu oylar rotasından çıkmaz. Bu oyların yolu özgürlük yoldur, demokrasi yoludur, barış yoludur” dedi.

Belediyelere atanan kayyımlardan seçimden sonra hesap soracaklarını söyleyen Temelli, “Hala suç işlemeye devam ediyorlar. Kayyım raporlarıyla ortaya koyduk yolsuzluklarını. Kalktılar kayyım raporumuzu yasakladılar. Suçu gizleyebileceklerini sanıyorlar. Sayıştay raporları ortada! Ama onlar hala belediyenin mallarını satmaya devam ediyorlar. Suç işlemeye devam ediyorlar. Çukurca'nın, Hakkari’nin, Silopi’nin, Batman’ın onlarca belediyenin malını mülkünü ya satıyor ya da hibe ediyor. Sen kimin malını kime hibe ediyorsun? Bunların hepsini geri alacağız. Bu suçu işleyenler de bunun hesabını verecek ve yargılanacaklar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’yi televizyonda tartışmaya davet eden Temelli, “Şimdi hakikatin zamanı, istedikleri kadar televizyonlardan bizi uzak tutsunlar. Sabah akşam ele geçirdikleri o televizyonlardan, bize hakaret etsinler bize saldırsınlar. Kimse onları dinlemiyor; dinlemeyecek de. Eğer cesaretleri varsa buyurun beraber televizyonlara çıkalım. Biz eş başkanlar olarak gelelim, siz de iki ortak gelin. Belki seyredilirsiniz! Gelin anlatın bakalım. Ne diyorsunuz? Buna cesaretiniz var mı? Yok. Bizim olmadığımız yerde atıp tutuyorlar, sinevizyon gösteriyorlar. Sürekli yalan, yalandan kim ölmüş!” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart’ta katıldığı Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında AKP'nin Ankaya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi anlatırken, "Mehmet Özhaseki beş dönem Kayseri’yi yönetti. Bakanlığı döneminde Mehmet Bey’in üzerine önemli bir yük de yıktık. Güneydoğu’nun her tarafını çukurlarla delik deşik etmişti. Mağduriyet olmadan evleri teslim edeceğiz. Kurşunlu Cami’ni bunlar kurşuna tuttular. Kim? HDP denen dinsiz, imansız, ateist olan takım. Bunların böyle bir yapısı var. Cami vesaire bir şey dinlemediler. Bütün okulları yakanlar bunlar değil mi? Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır" demişti.

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