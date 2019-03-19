Temelli’den Erdoğan’a: ‘Şimdi de Kürtler'e Dinsiz Diyor’

Tekirdağ Cezaevi’nde intihar eden Zülküf Gezen’in cenaze töreni nedeniyle dünkü Mardin ve Şırnak programlarını iptal eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bugün Siirt’teydi. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan Temelli, Erdoğan’ın kendisi için söylediği “Kürt bile değil” sözlerine yanıt verdi. Temelli, Türkiyeli olduğunu belirterek, “Diyor ki ‘O adam Kürt bile değil.’ Kafatasımızı ölçecek kim Kürt kim değil, kim Türk? Artık bu hale geldiler. Fakat bana bunu söylerken 20 milyon Kürt’e hakaret ediyor. ‘Bile’ diyor; ne demek bile? Bir zamanlar da ‘Afedersiniz Ermeni’ demişti. ‘Kürt bile’ diyerek Kürtleri ikinci sınıf vatandaş haline getiriyor. Bu ülkede hepimiz birinci sınıf vatandaşız, eşit yurttaşlarız. Ben bir Kürt’üm, Türk’üm, Türkiyeli’yim” dedi.
Erdoğan’ın HDP için kullandığı “dinsiz yapı” tanımlamasına tepki gösteren Temelli, “Önce Kürtlere ‘Defolsun gitsin’ dedi. Baktı olmuyor, cevabını aldı. Sonra dedi ki “HDP teröristtir”. Biz de diyoruz ki ‘Terörist değiliz, HDP’liyiz.’ Bu da tutmadı. Şimdi de HDP’lilere, sizlere Kürt halkına, ‘dinsiz’ diyor. Bu nedir yahu? Bu nerede görülmüş? Böyle bir laf nerede duyulmuş? Ne demek ‘dinsiz’ diyorsun? Sen kimi biliyor, kimi tanıyorsun? Sen daha kendi ülkeni tanımıyorsun. İnsanların dinine, inancına saygı göstereceksiniz. Edep diyoruz, edep! Ayrıştırmayacaksınız! Hele hele insanların kutsalları üzerinden insanları karşı karşıya getirmeyeceksiniz” diye konuştu.
Erdoğan’a “Ya cumhurbaşkanı ol ya AKP Genel Başkanı” diye seslenen Temelli, “Herkesin inancı kutsaldır o yüzden diyoruz ki böyle Cumhurbaşkanı olur mu? Bir cumhurbaşkanı kendi ülkesini, toplumunu böler mi? İnsanları kimliğiyle bölüyor, olmadı inancıyla bölüyor. Böyle cumhurbaşkanlığı olmaz. O yüzden de dedik ki ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürümez. Uydurma bir sistem.’ Sabahtan akşama kadar insanları bölüyor, hakaret ediyor, saldırıyor. Ondan sonra diyor ki ‘Ben sizin cumhurbaşkanınızım.’ Sen nasıl cumhurbaşkanısın? İnsanlara diyor ki ‘Kayyım atarım.’ Tehdit ediyor, küfrediyor, sonra ‘Ben sizin cumhurbaşkanınızım.’ Böyle cumhurbaşkanı olmaz! Ya cumhurbaşkanı ol ya da AKP Genel Başkanı olarak kal. Bir karar ver. İkisi bir arada olmuyor, olmadı, olamaz da. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın mitinglerinde Yeni Zelanda’daki saldırısının görüntülerini izletmesine de tepki gösteren Temelli, “Bir kez daha Yeni Zelanda katliamını kınıyorum, bu katliamı seçim malzemesi haline getirenleri de kınıyorum” şeklinde konuştu.
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