Temelli’den Erdoğan’a: ‘Şimdi de Kürtler'e Dinsiz Diyor’

Tekirdağ Cezaevi’nde intihar eden Zülküf Gezen’in cenaze töreni nedeniyle dünkü Mardin ve Şırnak programlarını iptal eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bugün Siirt’teydi. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan Temelli, Erdoğan’ın kendisi için söylediği “Kürt bile değil” sözlerine yanıt verdi. Temelli, Türkiyeli olduğunu belirterek, “Diyor ki ‘O adam Kürt bile değil.’ Kafatasımızı ölçecek kim Kürt kim değil, kim Türk? Artık bu hale geldiler. Fakat bana bunu söylerken 20 milyon Kürt’e hakaret ediyor. ‘Bile’ diyor; ne demek bile? Bir zamanlar da ‘Afedersiniz Ermeni’ demişti. ‘Kürt bile’ diyerek Kürtleri ikinci sınıf vatandaş haline getiriyor. Bu ülkede hepimiz birinci sınıf vatandaşız, eşit yurttaşlarız. Ben bir Kürt’üm, Türk’üm, Türkiyeli’yim” dedi.

Erdoğan’ın HDP için kullandığı “dinsiz yapı” tanımlamasına tepki gösteren Temelli, “Önce Kürtlere ‘Defolsun gitsin’ dedi. Baktı olmuyor, cevabını aldı. Sonra dedi ki “HDP teröristtir”. Biz de diyoruz ki ‘Terörist değiliz, HDP’liyiz.’ Bu da tutmadı. Şimdi de HDP’lilere, sizlere Kürt halkına, ‘dinsiz’ diyor. Bu nedir yahu? Bu nerede görülmüş? Böyle bir laf nerede duyulmuş? Ne demek ‘dinsiz’ diyorsun? Sen kimi biliyor, kimi tanıyorsun? Sen daha kendi ülkeni tanımıyorsun. İnsanların dinine, inancına saygı göstereceksiniz. Edep diyoruz, edep! Ayrıştırmayacaksınız! Hele hele insanların kutsalları üzerinden insanları karşı karşıya getirmeyeceksiniz” diye konuştu.