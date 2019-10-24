Temelli’den Meclise Çağrı: ‘İnisiyatif Alın’

Dört belediye başkanının tutuklanmasından sonra üç günlük meclis boykotu yapan HDP’nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclise çağrı yaparak, “Sorunların çözümü için inisiyatif alın” dedi.

Meclis boykotu nedeniyle Diyarbakır’da toplanan HDP milletvekilleri ve eş genel başkanlar bugün esnaf ziyareti yaptı. Eş başkanlardan Pervin Buldan Bağlar ve Sezai Temelli ise Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Temelli ve beraberinde bir grup milletvekili, Melikahmet Caddesi üzerinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlar sık sık Temelli ve milletvekillerine sevgi gösterisi yaptı.

Ziyaret sonrasında Ulu Camii önünde vatandaşlarla bir araya gelen Temelli, burada bir açıklama yaptı. Temelli, meclise önce kayyumlara karşı inisiyatif alması çağrısı yaptı. Temelli, “Diyoruz ki bir an önce Meclis bu mesajı almalıdır, bütün partiler almalıdır, bütün milletvekilleri bu mesaja kulak vermelidir ve Türkiye'yi kayyum rejimi utancından bir an önce kurtarmalıdır. İktidar kayyum rejiminin dışında bir yönetimi hayata geçiremeyecek kadar acze düşmüştür, tükenmiştir. Bu tükenmişliğine karşı bizim hala bir umudumuz var, bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'yi bu iktidardan kurtarmak, Türkiye'yi demokratikleştirmek, bu faşist iktidardan kurtarmak, işte umudumuz budur, mücadelemiz de budur” dedi.