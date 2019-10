Temelli’den Meclise Çağrı: ‘İnisiyatif Alın’

Ziyaret sonrasında Ulu Camii önünde vatandaşlarla bir araya gelen Temelli, burada bir açıklama yaptı. Temelli, meclise önce kayyumlara karşı inisiyatif alması çağrısı yaptı. Temelli, “Diyoruz ki bir an önce Meclis bu mesajı almalıdır, bütün partiler almalıdır, bütün milletvekilleri bu mesaja kulak vermelidir ve Türkiye'yi kayyum rejimi utancından bir an önce kurtarmalıdır. İktidar kayyum rejiminin dışında bir yönetimi hayata geçiremeyecek kadar acze düşmüştür, tükenmiştir. Bu tükenmişliğine karşı bizim hala bir umudumuz var, bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'yi bu iktidardan kurtarmak, Türkiye'yi demokratikleştirmek, bu faşist iktidardan kurtarmak, işte umudumuz budur, mücadelemiz de budur” dedi.

Temelli, meclise üç konuda adım atması için de çağrı yaparak şöyle devam etti, “Bildiğiniz gibi Türkiye'nin içine sürüklendiği bu çıkmazdan, bu kötü gidişattan kurtulmanın yolu, her şeyden önce demokrasi mücadelesidir.

Her şeyden önce Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Bunun için atılacak acil adımlar vardır. Bu adımları özellikle meclis atmalıdır, meclisin yasama gücü vardır, yürütmenin karşısında bir gücü vardır. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz tam burada gereklidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çökmüştür, iflas etmiştir. O yüzden meclis inisiyatif almalıdır. Bu üç günlük eylemde bu çağrıyı yapıyoruz. Meclis üç şeye bir an önce son vermelidir. Tecride son vermelidir, demokratik çözüm için, kayyum rejimine son vermelidir, demokratik siyaset için savaşa son vermelidir, toplumsal barış ve bölge barışı için meclis bu inisiyatifi bir an önce alsın diyoruz.”

Ziyaretler sırasında oğlunun dağda olduğunu iddia eden bir kişi Temelli’ye tepki gösterdi. Temelli’ye bağıran kişi polis tarafından uzaklaştırıldı.