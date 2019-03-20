Temelli’den ‘Yandaş Basın’ Tepkisi

Siirt’in Eruh İlçesinde düzenlenen halk toplantısında konuşan Sezai Temelli, söylemediği sözlerden haber yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin en büyük ıstırabının basının özgür olmaması olduğunu savunan Temelli, “Bizim sözlerimizi çarpıtmayın. Bizim söylemediğimiz sözlerden haber yapmayın. Bakın bugün buraya CNN, Hürriyet, TRT geldi mi? Hayır. Onlar işin kolayını bulmuşlar; masa başında oturup HDP’ye ve Kürtlere düşmanlık yapmak, seçim dönemi boyunca iktidara özel haber yapmak. Bundan başka ellerinden bir şey gelmiyor. Ama hakikat burada, tam da Eruh'ta. Gel burada hakikati dinle, gel burada gerçekleri dinle! Gazetecilik yap. Bu ülke en büyük ıstırabı basının özgür olmamasından çekiyor. Eğer bu ülkede basın özgür olsaydı; halk bu kadar yalana maruz kalmayacaktı, bu ülke bu kadar kötüye sürüklenmeyecekti. Bu kadar gazeteci cezaevinde olmayacaktı. Şimdi kendine gazeteci diyenler, yandaş medyada çalışanlar hiç mi vicdan azabı çekmiyorsunuz? Hiç mi ahlaki bir sıkıntı çekmiyorsunuz? Basın etiği denen şeyden hiç mi haberdar değilsiniz de bu kadar yalan haber yapıyorsunuz?” dedi.

Siirt’te seçim çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bazı gazete ve televizyonlarda kendisine atfedilen sözlere tepki gösterdi. Temelli, HDP’nin açıklama yapmasını isteyen Hürriyet Gazetesine “Kim yalan haber yapıyorsa o düzeltecek” yanıtını verdi.

Hürriyet’te çıkan haberden sonra gazete yönetiminin HDP’den açıklama istemesine tepki gösteren Temelli, “Madem yalan haber yapıyorsunuz, teşhir olduğunda haberinizi düzeltmeyi bilin, özür dilemeyi bilin. Ne diyorlar, "Sezai Temelli düzeltsin". Ben ne düzelteceğim sizin yalan haberinizi! Kim yalan haber yapıyorsa o düzeltecek. Kim yalan siyaset yapıyorsa o düzeltecek” yanıtını verdi.

Hürriyet Gazetesi Temelli’nin “Ankara ve İstanbul’u İmamoğlu ve Yavaş değil, HDP yönetecek” dediğini iddia etmişti.

Yeni Zelanda ve Hollanda’daki saldırıların siyasete malzeme edildiğini savunan Temelli, “50 kişinin katledilmesi seçime malzeme yapılabilir mi? İşte Yeni Zelanda örneği. Orada masum 50 insan katledildi. Hem de ibadetlerini yaptıkları sırada. Bu seçime malzeme yapılabilir mi? Bunun karşısına hep birlikte çıkacağız, lanetleyeceğiz ve bir daha olmaması için, böyle bir acıyı insanlığın yaşamaması için üzerimize düşeni yapacağız. Ama bugün dini siyasete alet edenler, o katliamı sinevizyonlarda gösterip düşmanlığı, ayrımcılığı körüklüyorlar. Bakın Hollanda’da 3 insan yaşamını yitirdi. Bu duyguları besledikçe insanlar mağdur olur, insanlar katledilir. Oysa biz, insanlığın değerlerine her yerde sahip çıkmalıyız; Eruh’ta, Siirt’te, Hollanda’da, Yeni Zelanda’da neredeyse orada sahip çıkmalıyız” diye konuştu.