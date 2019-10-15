"Temennimiz Türkiye'nin sesine kulak vermeleridir"

GÜNAY NUH - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bölge halkı, Türk milleti ile uyum içerisinde geçinirse hem bölge huzur içinde olur hem kalkınma daha ferah olur." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, Türk milletinin bin yıldan bu yana bu coğrafyada huzuru, barışı ve adaleti sağladığını söyledi.

Binlerce kilometre uzaktan gelip bölgede Kürtler, Türkler, Araplar ve İranlılar arasına fitne sokmak, terör çıkarmak isteyenleri süpürdüklerini anlatan Malkoç, bölge halkının bilinçli olmasını istedi.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin halkının şunu bilmesi lazım, başkalarının kulaklarına üfürdüğü yanlış sözlerle eline silah almasınlar. Bölge halkı, Türk milleti ile uyum içerisinde geçinirse hem bölge huzur içinde olur hem kalkınma daha ferah olur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bütün dünya biliyor. En son Trump'ın açıklaması oldu. Dedi ki 'Türkiye'nin hava kuvvetleri, topçu kuvveti, kara kuvvetinin karşısında durulmaz.' O açıdan kendi birliklerini çekti. PKK/PYD'lere de çekilme tavsiyesinde bulundu."