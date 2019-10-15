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"Temennimiz Türkiye'nin sesine kulak vermeleridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bölge halkı, Türk milleti ile uyum içerisinde geçinirse hem bölge huzur içinde olur hem kalkınma daha ferah olur" - "Temennimiz Avrupa'nın, ABD'nin veya İsrail'in ağzına bakmaları değil, bu bölgenin huzuru ve barışı için mücadele veren Türkiye'nin sesine kulak vermeleridir"

GÜNAY NUH - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bölge halkı, Türk milleti ile uyum içerisinde geçinirse hem bölge huzur içinde olur hem kalkınma daha ferah olur." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, Türk milletinin bin yıldan bu yana bu coğrafyada huzuru, barışı ve adaleti sağladığını söyledi.

Binlerce kilometre uzaktan gelip bölgede Kürtler, Türkler, Araplar ve İranlılar arasına fitne sokmak, terör çıkarmak isteyenleri süpürdüklerini anlatan Malkoç, bölge halkının bilinçli olmasını istedi.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin halkının şunu bilmesi lazım, başkalarının kulaklarına üfürdüğü yanlış sözlerle eline silah almasınlar. Bölge halkı, Türk milleti ile uyum içerisinde geçinirse hem bölge huzur içinde olur hem kalkınma daha ferah olur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bütün dünya biliyor. En son Trump'ın açıklaması oldu. Dedi ki 'Türkiye'nin hava kuvvetleri, topçu kuvveti, kara kuvvetinin karşısında durulmaz.' O açıdan kendi birliklerini çekti. PKK/PYD'lere de çekilme tavsiyesinde bulundu."

Çekilmenin kendilerinin bileceği bir iş olduğunu dile getiren Malkoç, "Ama çekilmezlerse biz nasıl bin yıldan beri bozgunculuk yapanlara, bu topraklarda huzursuzluk çıkaranlara ne yaptıysak, adalet içerisinde, hukukun içerisinde onlara da gerekeni yaparız. Temennimiz Avrupa'nın, ABD'nin veya İsrail'in ağzına bakmaları değil, bu bölgenin huzuru ve barışı için mücadele veren Türkiye'nin sesine kulak vermeleridir." ifadelerini kulladı.

Kamu denetçiliği Kurumuna ilişkin de Malkoç, 6 yıldır şikayetleri incelediklerini, kurumun en önemli görevinin devlet ile vatandaş arasında uyuşmazlık çıktığında insanı mahkemeye göndermeden sorunu çözmek olduğunu vurguladı.

- "Halk ile devlet arasında barış köprüsü olan kurumuz"

Kurumun "vatandaşın avukatlığını yaptığını" anlatan Malkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurumumuz aynı zamanda kamu görevlilerine, idareye yol gösteren, rehberlik, danışmanlık yapan bir kurum. Yani devlet ile milletin kaynaşmasını sağlayan, halk ile devlet arasında barış köprüsü kuran kurumuz. Verdiğimiz bir karar bazen binlerce davanın önüne geçebiliyor çünkü bizim kararımız emsal olunca idareciler buna uyuyor. Biz bir denetim kurumuyuz."

Malkoç, Parlamento veya mahkemeye intikal edenler dışında bütün konulara baktıklarını belirterek, kurumun gücünü TBMM'den ve anayasadan aldığını anımsattı.

Hakkaniyet ve adaleti hızlandıran kurum olduklarını anlatan Malkoç, "Biliyorsunuz adaletin üç unsuru var. Kolay ulaşılabilir olmak, bedava olmak, üçüncüsü hızlı olmak. Biz çok kolay, şekil şart aramaksızın başvuru alıyoruz. Başvurularda harç parası, pul parası, bilir kişi ücreti, hepsini biz karşılıyoruz. Yapılan şikayetleri 6 ay içerisinde karara bağlıyoruz." diye konuştu.

Malkoç, kurumlarının tanınmasıyla hak arama kültürünün yaygınlaştığına işaret ederek, bununla da idarenin eylem ve işlemlerinde kalitenin arttığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

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