TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı yoğunluk-2

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, alınan önlemlerle trafikte aksama yaşanmadı.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkisinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM yolu yanında bulunan dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

