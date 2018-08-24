TEM'in Kocaeli geçişinde 40 kilometrelik araç kuyruğu

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU / KOCELİ (DHA) Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürüyor. Saat 19:00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaşıyor. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum