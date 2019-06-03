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TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 00:19 | Son Güncelleme

TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü.

TEM'DE TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma gününden bu yana Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, trafik bu akşam saatlerinde normale döndü. Ankara istikametine doğru akıcı bir trafik var.

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