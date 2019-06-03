TEM'in Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor (2)

TEM'DE TRAF\u0130K NORMALE D\u00d6ND\u00dc \nTEM Otoyolu Kocaeli kesiminde Cuma g\u00fcn\u00fcnden bu yana Ankara istikametinde yo\u011funluk ya\u015fan\u0131rken, trafik bu ak\u015fam saatlerinde normale d\u00f6nd\u00fc. Ankara istikametine do\u011fru ak\u0131c\u0131 bir trafik var. Pentagon'da b\u00fcy\u00fck korku! Hemen harekete ge\u00e7ildiDiyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Sakarya\u2019da Enderun Usul\u00fcyle son teravih namaz\u0131n\u0131 k\u0131ld\u0131rd\u0131Tekrarlanan se\u00e7imde yeni Kaynarca Uzunalan Mahallesi muhtar\u0131 belli oldu
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