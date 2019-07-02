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Temiz bir çevre için elektronik atıklar toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için geri dönüşüme katkı sağlayan çalışmalar yapmaya devam ediyor.Kullanım ömrü dolmuş elektronik eşyaların, bilinçli ellere teslim edilmesi için bu atıklar, her hafta vatandaşın kapısından alınıyor.

Temiz bir çevre için elektronik atıklar toplanıyor

Eyüpsultan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için geri dönüşüme katkı sağlayan çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Kullanım ömrü dolmuş elektronik eşyaların, bilinçli ellere teslim edilmesi için bu atıklar, her hafta vatandaşın kapısından alınıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla; bilgisayar, buzdolabı, klima, elektrik süpürgesi, çamaşır-bulaşık makineleri, fırınlar, küçük ev aletleri vb., elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanıyor.

Kullanım ömrü dolmuş elektronik atıklar, geri kazanılmalı
Tamiri mümkün olmayan elektrikli aletlerin, kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılması ve bertaraf edilmesi sağlanmazsa bu atıklar çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Sokağa bırakılan veya hurdacıya verilen elektrikli ve elektronik eşyalar öncelikle el değiştiriyor. Ardından parçalanıyor, yağları toprağa ve yeraltı sularına, gazı ise havaya karışıyor. Dünyayı tehdit eden bu durum, gelecek nesillere yaşanamayacak bir çevre bırakıyor. Doğaya geri dönüşü olmayan zararlar veren bu elektrikli ve elektronik atıklar her Perşembe, Eyüpsultan’da yaşayan vatandaşların evlerinden alınarak atıkların geri dönüşümü sağlanıyor.

Temiz bir çevre için elektronik atıklar toplanıyor

Temiz bir çevre için elektronik atıklar toplanıyor

Temiz bir çevre için elektronik atıklar toplanıyor

Temiz bir çevre için elektronik atıklar toplanıyor

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