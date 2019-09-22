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Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Arabasız Gün'  etkinliği düzenlendi.

Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında benzin, motorin, gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların sebep olduğu hava kirliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi'nde bir süre yürüyüş yapıldı.
Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevisinde Kuşadası'nda, Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde, 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi. Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Kuşadası'nda da düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediyesi başkan yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Kemal Arıkan Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı. Hava kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Cadde üzerinde çiçekçilik yapan bir esnaf memnuniyetini yürüyüşe katılanlara çiçek dağıtarak gösterdi.
Etkinlik sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, daha temiz bir hava ve daha temiz bir çevre oluşturmak için hiç durmadan çalıştıklarını söyledi.

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Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdülerTemiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdülerTemiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler

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